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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

نمایشگاه گوهرناب در شهرستان مهریز برپا شد

نمایشگاه گوهرناب در شهرستان مهریز برپا شد

مهریز - خبرگزاری مهر: به مناسبت روز زن نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان گوهرناب در نگارخانه آفرینش مهریز برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و در راستای مصوبات شورای فرهنگ عمومی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز با همکاری بهزیستی اقدام به برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان گوهرناب كرد.

این نمایشگاه  با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان مهريز در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد مهریز گشایش یافت و 60 پوستر و عکس در رابطه  با سیر تاریخ پوشش عفاف و حجاب در ایران و جهان، حجاب از دیدگاه بزرگان و ادیان جهان، بررسی تحلیلی حجاب و حضور موثر زنان در جامعه در این نمایشگاه برای عمومی به نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاه همچنین آمار و نمودارهای تامل برانگیزی از تبعات فرهنگ برهنگی در جوامع غربی در فروپاشیدگی خانواده ها و رشد بزهکاری جوانان به نمایش در آمده است.

نمایشگاه گوهر ناب به مدت یک هفته از ساعت 8 تا 20 دایر در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز برپاست.

کد مطلب 2049122

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