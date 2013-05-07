نمایشگاه گوهرناب در شهرستان مهریز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و در راستای مصوبات شورای فرهنگ عمومی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز با همکاری بهزیستی اقدام به برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب با عنوان گوهرناب كرد.

این نمایشگاه با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان مهريز در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد مهریز گشایش یافت و 60 پوستر و عکس در رابطه با سیر تاریخ پوشش عفاف و حجاب در ایران و جهان، حجاب از دیدگاه بزرگان و ادیان جهان، بررسی تحلیلی حجاب و حضور موثر زنان در جامعه در این نمایشگاه برای عمومی به نمایش گذاشته شد.

در این نمایشگاه همچنین آمار و نمودارهای تامل برانگیزی از تبعات فرهنگ برهنگی در جوامع غربی در فروپاشیدگی خانواده ها و رشد بزهکاری جوانان به نمایش در آمده است.

نمایشگاه گوهر ناب به مدت یک هفته از ساعت 8 تا 20 دایر در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز برپاست.