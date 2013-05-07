به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانبيني در نخستين نشست مشترك روسا، نايب رئيسان و دبيران هيئتهاي ورزشي با اعضاي ستادي اداره كل ورزش و جوانان استان قم كه شامگاه دوشنبه در مجتمع شهيد كلهري قم برگزار شد، ابراز داشت: با وجود محدوديتهايي كه به خصوص از نظر مالي و اعتبارات ورزش در سال 1391 با آن دست به گريبان بوديم اما شاهد رشد ورزش قم در بسياري از شاخصها بوديم.
وي ادامه داد: تعداد ورزشكاران دعوت شده رشتههاي مختلف ورزشي قم به تيمهاي ملي و عضويت آنها در تيمهاي ملي، تعداد ورزشكاران بيمه شده يا سازمان يافته قم و همچنين تعداد مدالهاي كسب شده ورزشكاران قمي از مسابقات مختلف در سال قبل رشد و افزايش چمشگيري داشتهاند.
مدير كل ورزش و جوانان استان قم افزود: البته در اعزامها، حضور در ليگهاي ورزش كشور، كسب مدال از ميادين برون مرزي و امر آموزش نيز قدمهاي خوبي برداشته شد و انتظار ما اين است در سال 1392 شاهد تحول شگرفي در تمام اين زمينهها باشيم.
وي بيان كرد: سال قبل براي ورزش قم سال حساس و ويژهاي بود چرا كه كشور با تنگناها و محدوديتهاي زيادي از سوي بيگانگان و غرب مواجه بود و اين اتفاق دولت را در بخشهاي مختلف به شدت در مذيقه قرار داد كه يكي از آنها ورزش بود.
جهانبيني اضافه كرد: محدوديتها در سال قبل آنقدر زياد بود كه رهبر معظم انقلاب بر تحقق اقتصاد مقاومتي تاكيد داشتند و اين فرموده ارزشمند تمامي دولت مردان و خدمتگزاران به انقلاب را رهنمون كرد تا مهمترين امور را اولويت بندي كرده و با وجود محدوديت منابع از حداقلها بهترين بهره برداري را داشته باشيم.
وي تصريح كرد: اداره كل ورزش و جوانان استان قم نيز در حوزههاي مختلف سعي كرد با اولويت قرار دادن امور مهم، موانع را كنار زده و براي رسيدن به اهداف خود در برآورده كردن نيازهاي جوانان و همچنين توسعه ورزش استان قم گام بردارد.
مدير كل ورزش و جوانان استان قم ابراز كرد: تواناييهاي استان قم در تمام رشتههاي ورزشي از آنچه كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، قطعا بيشتر و بالاتر است بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح و سرمايه گذاري مطلوب از ظرفيتهاي موجود در ورزش استان به خوبي بهره ببريم.
وي با اشاره به كاستيها در ورزش بانوان، تصريح كرد: انتظارات ما در بخش ورزش بانوان به طور كامل برآورده نشده است، ضمن اينكه براي كاهش وابستگي به اعتبارات اداره كل به هيئتها پيشنهاد ميكنيم كه به شكل جدي به درآمدزايي فكر كنند.
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