شاخص کل فرابورس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل فرابورس امروز در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و رئیس کل بیمه مرکزی رونمایی شد.

محاسبه شاخص فرابورس مشابه شاخص کل بورس است. محاسبه این شاخص از سال 88 انجام می شده اما با توجه به اینکه تعداد شرکت ها کم بوده است منتشر نمی شد اما هم اکنون با افزایش تعداد شرکت های فعال در فرابورس این شاخص منتشر می شود.

عدد پایه شاخص مانند شاخص بورس تهران از عدد 100شروع می شود و از تاریخ ششم مهرماه سال 88 تا کنون به 550 واحد رسیده است.

این شاخص برای بازارهای اول و دوم فرابورس محاسبه می شود اما در بازارهای پایه و بازار سوم، اوراق مشارکت و اوراق اجاره در شاخص مذکور دیده نمی شود.