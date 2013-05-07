1500 نفر از شهرستان بهار به مرقد امام خمینی(ره) اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن برزگر در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و هماهنگی برنامه های سوم خرداد که پیش از ظهر امروز در محل فرمانداری بهار برگزار شد، افزود: در چهار شهر بهار، لالجین، صالح آباد و مهاجران و همچنین70 روستای شهرستان بهار توسط پایگاه های مقاومت مراسم روز ارتحال امام خمینی(ره) به همراه مراسم سینه زنی و عزاداری برگزار خواهد شد.

برزگر همچنین به برنامه های سوم خرداد اشاره کرد و گفت: برپایی ایستگاه های صلواتی با همکاری ادارات، برگزاری صبحگاه مشترک، غبار روبی گلزار شهدا، سرکشی از خانواده شهدا و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری برای این ایام برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: برگزاری برنامه شبی با شهدا، یادواره شهدا و مسابقات مختلف ورزشی نیز از دیگر برنامه هایی است که در گرامیداشت آزاد سازی خرمشهر در شهرستان بهار اجرا می شود.

برزگر یادآور شد: 15 کمیته شامل کمیته اعزام، کمیته راه و ترابری و حمل و نقل، کمیته فرهنگی و هنری، کمیته ورزش و جوانان، کمیته پشتیبانی، کمیته امنیتی، کمیته درمان، کمیته روستایی، کمیته دانشجویی، کمیته دانش آموزی، کمیته بانوان، کمیته اطلاع رسانی، کمیته برگزاری مراسم، کمیته تزیین و کمیته کارگری برای برگزاری بهتر برنامه های مناسبتی در بهار تشکیل شده است.

فرماندار بهار نیز در این نشست گفت: امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب بود که توانست با انقلاب اسلامی، ایران را به جهانیان بشناساند.

نصرت الله گل کارزاده ادامه داد: موج بیداری اسلامی که امروز در سایر کشورها شکل گرفته به برکت صادر شدن این انقلاب است.

وی گفت: برای پاسداشت چنین مقام بزرگی که الگوی تمام مسلمانان جهان است در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) مراسم مختلفی که در شان رهبر انقلاب است برگزار خواهد شد.

گل کارزاده به برنامه های سوم خرداد اشاره کرد و گفت: رزمندگان در دوران دفاع مقدس با تمام توان در مقابل دشمنان ایستادند و آزادسازی خرمشهر شکست سنگینی برای دشمنان بود که باید در این روز نیز برنامه های متنوعی در شهرستان اجرا شود.