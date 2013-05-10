غلامرضا گمرکی تهیه‌کننده فیلم سینمایی "روز روشن" به کارگردانی حسین شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که فیلم‌های سینمایی بعد از پروسه تولید دچار مشکل اکران در سینما می‌شوند، گفت: متاسفانه از زمانی که پروانه نمایش برای یک فیلم سینمایی صادر می‌شود، اکران فیلم در دستان سینمادار است و موفقیت فیلم در گیشه هم بستگی به سینمادار دارد. در واقع می‌توان گفت که این سینمادار است که تعیین می‌کند چه فیلمی اکران شود.

وی توضیح داد: نبود یک مرجع برای اینکه به سینمادار دستور دهد چه فیلمی چگونه اکران شود، سبب می‌شود نمایش فیلم‌ها در سینما مدت‌ها به تعویق افتد. نمی دانم این ضعف به‌دلیل مدیریت موجود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا اتحادیه تهیه‌کنندگان است.

این تهیه‌کننده با اشاره به اینکه سینمادار در هر شرایطی از پس هزینه‌های خود برآمده و درآمد مورد نظر از فروش فیلم را به‌دست می‌آورد، ادامه داد: قرار بود فیلم سینمایی "روز روشن" در اکران نوروزی به نمایش درآید اما این اتفاق رخ نداد. اگر شورای صنفی نمایش بخواهد زمان اکران این فیلم را در دوران انتخابات قرار دهد، ترجیح می‌دهم تا زمان نمایش فیلم به تعویق افتد و اگر شرایط فراهم شود آن را در اکران عید فطر به نمایش درخواهم آورد.

وی با بیان این مطلب که هدایت فیلم پخش "روز روشن" را برعهده دارد، گفت: "هدایت فیلم" در حال رایزنی است تا فیلم را گروه سینمایی آفریقا به نمایش درآورد، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. متاسفانه در سینمای ایران بعد از به پایان رسیدن تولید فیلم، تهیه کننده آخرین فردی است که برای فیلم خود تصمیم می‌گیرد.

گمرکی در پایان با گلایه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قبل از برگزاری هر جشنواره ای در کشور با خواهش از کارگردانان می‌خواهند فیلم‌هایشان را برای حضور در جشنواره آماده کنند. به عنوان مثال مسئولان برگزاری جشنواره فیلم فجر تلاش کردند تا "روز روشن" را در جشنواره داشته باشند. این فیلم و در کنار آن دیگر آثار سینمایی در جشنواره فیلم فجر بارها به نمایش در آمده و پول خوبی را از مردم گرفتند اما زمانی که می‌خواهند پول اکران‌های جشنواره را به تهیه‌کننده پرداخت کنند، سینماگران را معطل می‌کنند.