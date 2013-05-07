آغاز ثبت نام طرح اعطای مدرک لیسانس به حافظان کل قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق محسنی کبیر در خصوص این دوره افزود : حافظان کل قرآن کریم پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی می توانند با شرکت و قبولی در آزمون کارشناسی سازمان سنجش و نیز قبولی در آزمون شفاهی حفظ که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود، بدون تحصیل در دانشگاه و حتی بدون داشتن مدرک دیپلم، مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث دریافت نمایند.

وی گفت: محتوا و منابع این دوره آموزشی شامل درسهای عربی، علوم قرآنی، تفسیر و حدیث می باشد.

مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر گفت: همچنین در کنار برگزاری این دوره، کلاس های تثبیت حفظ قرآن برای مرور حفظیات این افراد بصورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد.

وی گفت: امسال این مرکز برای پوشش سراسری این دوره ها در ایران در نظر دارد تا این دوره تخصصی را هم به صورت حضوری و هم به صورت غیرحضوری برگزار نماید.

وی افزود: دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران از معدود مراکز برگزار کننده این دوره تخصصی در کشور می باشد که با کسب بالاترین آمار قبولی موفق ترین مرکز در ایران به حساب می آید.

محسنی کبیر در پایان افزود: کلیه حافظان قرآن کریم از سراسر کشور که متقاضی ثبت نام این آموزش ها می باشند، می توانند تا تاریخ اول خرداد 92 جهت ثبت نام با شماره 66978001-021 تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس تهران خیابان جمهوری، بعد از خیابان کارگر، خیابان اردیبهشت، نبش کوچه حقیقت بیان، پلاک 32، مجتمع فرهنگی آموزشی دارالقرآن خانه کارگر مراجعه نمایند.