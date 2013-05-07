به گزارش خبرگزاري مهر، علي سليماني صبح سه شنبه اظهار كرد: رشد 10 درصدی اشتغال نیز در خراسان رضوي نسبت به سال گذشته به وجود آمده که این مهم نشاندهنده رشد سرمایهگذاری در استان است.
مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي بيان كرد: سه هزار و 227 قرارداد صنعتی در شهرکهای استان منعقد شده و هزار و 955 واحد بهرهبردار نیز در این زمینه وجود دارد.
سليماني تصریح کرد: اشتغالی که براساس پروانه بهرهبرداری در استان ایجاد شده حدود 59 هزار و 963 نفر است و پیشبینی میشود اگر تمام طرحهای مذکور "3227 قرارداد" به بهرهبرداری برسند با حمایتهای ویژه صنعت خواهیم توانست 90 هزار شغل در استان ایجاد کنیم.
وي از وجود شهرکهای صنعتی در تمام شهرهای خراسان رضوي خبر داد و گفت: در حوزه زیرساختها کمبودی در خراسان رضوي احساس نمیشود و بايد به جنبه توسعه كيفي شهركها توجه كرد و چنانچه در شهرستانی با کمبود در این زمینه مواجه باشیم با توجه به زمینهای صنعتی آمادهای که در شهرستانها وجود دارد نسبت به توسعه شهرک صنعتی اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي بيان كرد: طرح فولاد شهركهاي صنعتی عطار، رشتخوار و ... از طرحهای دارای اشتغال و صنعتی خراسان رضوي است.
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