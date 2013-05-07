به گزارش خبرگزاري مهر، علي سليماني صبح سه شنبه اظهار كرد: رشد 10 درصدی اشتغال نیز در خراسان رضوي نسبت به سال گذشته به وجود آمده که این مهم نشان‎دهنده رشد سرمایه‎گذاری در استان است.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي بيان كرد: سه هزار و 227 قرارداد صنعتی در شهرکهای استان منعقد شده و هزار و 955 واحد بهره‎بردار نیز در این زمینه وجود دارد.

سليماني تصریح کرد: اشتغالی که براساس پروانه بهره‎برداری در استان ایجاد شده حدود 59 هزار و 963 نفر است و پیش‎بینی می‎شود اگر تمام طرح‎های مذکور "3227 قرارداد" به بهره‎برداری برسند با حمایت‎های ویژه صنعت خواهیم توانست 90 هزار شغل در استان ایجاد کنیم.

وي از وجود شهرکهای صنعتی در تمام شهرهای خراسان رضوي خبر داد و گفت: در حوزه زیرساختها کمبودی در خراسان رضوي احساس نمی‎شود و بايد به جنبه توسعه كيفي شهركها توجه كرد و چنانچه در شهرستانی با کمبود در این زمینه مواجه باشیم با توجه به زمین‎های صنعتی آماده‎ای که در شهرستان‎ها وجود دارد نسبت به توسعه شهرک صنعتی اقدام خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي بيان كرد: طرح فولاد شهركهاي صنعتی عطار، رشتخوار و ... از طرح‎های دارای اشتغال و صنعتی خراسان رضوي است.