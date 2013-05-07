تعامل با سایر اصولگریان برای اعلام لیست /بداخلاقی های سیاسی تبدیل به یک بیماری واگیردار شده است

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سناریوهای دشمن برای انتخابات پیش رو گفت: آن چه دشمن این روزها در خیال باطل خود می پروراند ، القای این نکته است که انتخابات در ایران با اقبال مردم مواجه نمی شود که راه حل شکست دشمن در این پروژه، تحقق حماسه ای سیاسی است که نام گذاری هوشمندانه امسال به این نام توسط مقام معظم رهبری نیز نشان دهنده اهمیت این موضوع است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد : مانند همیشه تاکید می کنم در این انتخابات هم ملاک باید اسلام و انقلاب اسلامی باشد ، ما باید از انقلاب به افراد برسیم نه از افراد به انقلاب . توجه به این نکته، خنثی کننده بسیاری از بی اخلاقی های سیاسی است که متاسفانه این روزها مانند یک بیماری واگیردار در فضای سیاسی کشور سایه افکنده است .

وی به سیاست گذاری جبهه پیشرفت و عدالت برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت : از یک سو معتقدیم ، شوراها بر اساس فرامین امام خمینی(ره) ، فرمایشات مقام معظم رهبری و نص قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین ارکان اداره جامعه است و از سوی دیگر، اعتقاد داریم ادامه روند کنونی پیشرفت کلان شهری مانند تهران جز در سایه حضور شورای شهری مقتدر امکان پذیر نیست .

دبیرکل جبهه پیشرفت و عدالت در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص لیست احتمالی این جمعیت در انتخابات آتی شورای اسلامی شهر تهران گفت : هم اکنون در حال بررسی کاندیداهای مختلف انتخابات شورای اسلامی شهر تهران برای ارایه لیست و تعامل با سایر گروه های اصولگرا هستیم .