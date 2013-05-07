درخواست تهران از دولت جدید کنیا/اتهامات کویت کهنه است و مشکلی از این کشور حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری که روز سه شنبه در وزارت امور خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ارزیابی مانور آمریکا و بریخ کشورهای منطقه در خلیج فارس که برخی آن را فشار به ایران تحلیل می کنند تصریح کرد: منطقه خلیج فارس، منطقه حساسی است و ثبات در آن برای ما دارای اولویت بسیار بالا است.

وی اضافه کرد: هرگونه تحرک در منطقه خلیج فارس توسط نیروهای دفاعی ما به دقت رصد کامل می شود و همه کشورها باید مراقبت کنند که اقدامی تحریک آمیز انجام ندهند. همه کشورهایی که در منطقه خلیج فارس حضور می یابند.

خبرنگاری در رابطه با دستگیری اتباع ایرانی در برخی کشورها سئوال کرد و در رابطه با برخی اخبار پیرامون بازداشت ایرانیان در کویت و کنیا، موضع سخنگوی وزارت خارجه را جویا شد که مهمانپرست در پاسخ گفت: دستگیری اتباع ایرانی در کنیا و کویت موضوع جدید و قابل تاملی است.

وی یادآور شد: در کنیا دو تبعه کشورمان با روادید قانونی و به قصد گردش وارد این کشور شده اند که بر اساس یک سناریوی طراحی شده آنها را بازداشت کردند و اتهاماتی به آنها وارد شد که ما این اتهامات را رد کردیم.

وی اضافه کرد: از دولت جدید کنیا می خواهیم که نسبت به بازبینی پرونده و رسیدگی به آن و تجدید نظر و آزادی این افراد اقدام کنند.

دستیار وزیر امور خارجه در خصوص بحث کویت نیز ماجرا را جالب توصیف کرد و گفت: 3 سال پیش خبری منتشر شد مبنی بر کشف شبکه جاسوسی در کویت که همان زمان مقامات رسمی کویت و برخی کشورهای دیگر منطقه مانند وزیر کشور عربستان آن را تکذیب کردند و اخیرا نیز یک مقام کویتی اظهار کرد که شبکه جاسوسی در این کشور رصد نشده است. پس اینکه چنین اتهاماتی در این مقطع به ایران وارد می شود محل تامل است.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: ما اعتراض رسمی خود را به کویت اعلام کرده ایم و متاسفانه کویتی ها بر خلاف کنوانسیون های بین المللی از دسترسی کنسولی به افراد جلوگیری کرده اند که ایران ضمن توضیح خواستن از مقامات کویتی اعتراضات شدید خود را از طریق مراجع مختلف پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: این اقدامات برعلیه اتباع ایرانی کهنه، بی نتیجه و سناریویی ساختگی است و هیچ مشکلی را از کشورهای منطقه حل نخواهد کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ادعاهای کانادا در خصوص فعالیت القاعده وابسته ایران، عنوان داشت: در رابطه با این مسئله موضع ما قبلا اعلام شده این مسئله به عنوان موضوعی جدی حتی قابل بررسی هم نیست چون ریشه و اساس ندارد و موضع ما در خصوص القاعده کاملا روشن است.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص بیانیه وزارت امور خارجه امارات پیرامون بازدید هیات پارلمانی ایران از جزایر سه گانه اظهار داشت: در رابطه با جزایر سه گانه پاسخ ما کاملا روشن است. بازدید نمایندگان مجلس موضوع داخلی ایران است.

وی خاطر نشان کرد: سفر هیات پارلمانی ایران به جزایر سه گانه در صلاحیت و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: همچنان ما آمادگی داریم برای رفع ابهامات احتمالی گفتگوهای خود را دنبال کنیم.

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی در رابطه با مذاکرات جلیلی و اشتون و پاسخ احتمالی طرف مقابل به پیشنهادات ایران گفت: هیچ خبر مستندی در رابطه با اینکه 1+5 نظرات خاصی را رسما اعلام کرده باشد نداریم و بر اساس توافق قبلی مقرر است خانم اشتون با رایزنی که با پایتخت های گروه 1+5 خواهد داشت جمع بندی مذاکرات را از طریق مناسب به آقای جلیلی اعلام کند که در این رابطه طبق توافق صورت گرفته ملاقات دوجانبه ای در تاریخ 25 اردیبهشت بین آقای جلیلی و خانم اشتون صورت خواهد گرفت.

مهمانپرست با اشاره به اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریست است، طرح این مسائل را در چارچوب پروژه ایران هراسی و اسلام هراسی توصیف کرد و گفت: افکار عمومی دنیا حمایت غربی ها از تروریست ها در سوریه و گروهک منافقین را دیده اند و این داستان سرایی ها را باور نمی کنند اما تقسیم تروریسم به خوب و بد اقدامی نادرست است که این اتهامات بی اساس چیزی عاید دولت های افراطی نمی کند.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با بحران سوریه و اقدامات ایران در این خصوص گفت: جمهوری اسلامی ایران در همان ابتدای بحران تلاش گسترده ای را انجام داد و ما همچنان معتقدیم سوریه راه حل نظامی ندارد ما به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و عضو فعال سازمان همکاری های اسلامی تلاش هایی را همچنان دنبال می کنیم.

دستیار ویژه وزیر خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با همزمانی اجلاس بیداری اسلامی در ایران و نبش قبر صحابه پیامبر اکرم (ص) گفت: جریانی ضد اسلامی، استکباری و صهیونیستی با هدف اختلاف بین ادیان، اقدامات فراوانی رادر دستور کار داشته که باید با تلاش گسترده از تحقق فتنه ها جلوگیری کرد. باید توجه داشت که طرف مقابل ضد دین و جنایتکار و در ارتباط با گروه های تروریستی و صهیونیستی است.

وی در خصوص سفر هفته آینده نخست وزیر قطر به تهران گفت: این سفر به دعوت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و در رابطه با مناسبات دو جانبه و تحولات مهم منطقه ای و بین المللی است.

خبرنگاری در خصوص اظهارات یکی از بازرسان بین الملل مبنی بر وجود شواهدی در ارتباط با استفاده معارضین سوری از سلاح های شیمیایی سئوال کرد که مهمانپرست گفت: تروریست ها جنایت های مختلفی در قتل و عام و کشتار مردم سوریه به صورت مکرر داشته اند و از سلاح های مخرب از جمله شیمیایی استفاده کرده اند که این کاملا مستند است و اولین بار به درخواست دولت سوریه برای رسیدگی به استفاده از سلاح شیمیایی اقدام شد.

این خبرنگار همچنین در رابطه با اختلافات مرزی افغانستان و پاکستان اشاره کرد و موضع جمهوری اسلامی را در این رابطه جویا شد که سخنگوی وزارت خارجه گفت: هر نوع تنش و بی ثباتی در منطقه به خصوص میان همسایگان با امنیت و ثبات ما در ارتباط است به همین دلیل معتقدیم برای حل مشکلات منطقه همکاری کشورهای منطقه راه حل است.

خبرنگاری در رابطه با بازداشت یکی از عناصر افراطی تجزیه طلب در تبریز که از اتباع جمهوری آذربایجان است سئوال کرد که مهمانپرست با بیان اینکه هر نوع تحرک غیر ممنوع و غیر مجاز توسط اتباع بیگانه با حساسیت مورد رصد قرار دارد، گفت: اجازه نمی دهیم برخی افراد با گرایش های افراطی روابط خوب کشور ما را تحت تاثیر قرار دهند. متاسفانه شاهدیم برخی افراد بر خلاف مواضع دولت آذربایجان اقداماتی می کنند که با روابط دوستانه مغایرت دارد.

وی افزود: این فرد در بازداشت است و پرونده وی در دست پیگیری قرار دارد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با مانور ارتش ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه نیز گفت: شرایط سوریه بسیار حساس است و هر اشتباهی که باعث درگیری در سوریه شود تبعات سنگینی برای منطقه خواهد داشت کشورها باید به جای تحریک اقدامات نظامی در راستای توقف درگیری ها تلاش کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتظارات ایران از مذاکرات آتی جلیلی - اشتون گفت: انتظار ما این است که مذاکراتی که در آلماتی یک مطرح و در آلماتی 2 به صورت جدی و عملیاتی وارد جزئیات شد با پاسخ مثبت 1+5 مواجه شود و بدون اتلاف وقت و تاخیر گفتگوها ادامه یابد تا به نقطه مورد توافق برسد که بهترین مبنا برای توافق ان پی تی است.