رشد وبالندگي تئاترآييني دركرمانشاه/ تنوع دیدگاه موجب بالندگي تئاتر

هدايت حيدري درگفتگو با خبرنگارمهر، با ارائه گزارشي از فعاليتهاي هنر تئاتر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمانشاه، گفت: ابتكارات و خلاقيتهايي در حوزه مديريت فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاه ،در حوزه نمايش و تئاتردركرمانشاه به نمايش گذاشته شده است كه به عنوان تجربياتي موفق براي ديگراستانها است .

حيدري، هنر نمایش تئاتررا يكي ازعالترين شكلهاي هنري دانست وگفت: تئاتربه عنوان عالترين شكل هنري ، تركيبي ازشعر، موسيقي،نقاشي ورقص است وتئاتركاملترين هنر،بعد از هنرانفرادي انسانهاي نخستين است كه داراي كار كرد اجتماعي بالايي است وبراساس روابط انسانی بنا نهاده شده است.

وی کرمانشاه را دارای یک سابقه بسیارروشن وآبرومند درعرصه تئاتردانست وگفت:هنرمندان کرمانشاهی ازتوان وپتانسیل بالایی بخصوص درزمینه تئاتربرخوردارند وهمیشه هنرمندان کرمانشاه درعرصه تئاتر کشورتاثیر گذاربودند واين هنردركرمانشاه درحال رشدوبالندگی است.

حیدری با قدر داني از همكارزي و حمايتهاي بي دريغ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاه، گفت: يكي ازمسئوليتهاي به حق مدير كل ارشاد كرمانشاه انتخاب و انتصاب اعضاء شوراي نظارت و ارزشيابي از اختيارات مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي است و الي براي اولين بار دركشورمدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمانشاه از اين حق قانوني خود به خاطر احترام وي‍ژه اي كه به هنرمندان دارد، اين اقدام با راي هنرمندان انجام گرفت و اختلافات ممكن را به حداقل رساند .

عضو شوراي نظارت بر تئاتر استان كرمانشاه، تعداد گروه های نمایشی استان را 36 گروه نمایشی ذکرکرد و گفت: در حال حاضر بیش از 500 نفرهنرمند در گروه های نمایشی استان فعالیت دارند واین استقبال هنرمندان از تئاترنشان از پیوندعمیق هنرنمایش با فرهنگ و آداب و سنن این مردم دارد .

وی افزود: خوشبختانه ، با توجه به حمایتهای اداره کل ارشاد هنر نمایش تئاتر آینده روشنی در پیش روی دارد.

حیدری درنهایت تئاترامروز را نسبت به دیروزش دارای بالندگی و تنوع دیدگاه و شیوه های اجرایی ذکرکردوگفت: با حضورهنرمندان بیشترطبیعی است که شاهد تنوع افکارو اندیشه های بیشتری در این عرصه باشیم . و البته این نیازمند راهنمایی و نظارت و حمایت است تا به قوام و بلوغ کامل برسد.

عضو شوراي نظارت بر تئاتر استان كرمانشاه، در پایان گفت: هنرمندان رسولان مفاهیم اجتماعی- ملی و ارزشهای اخلاقی و دینی هستند و یک هنرمندهمانطور درارتقاء هنر کاریش تلاش دارد ، باید در کسب ارزشهای اخلاقیش نیز بايد کوشا باشد و گرنه در انتقال مفاهیم آنطور که شایسته است موفق نخواهد بود .







