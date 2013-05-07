ایلام دوباره سبز شد/بارشهای مکرر باران در استان

به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی پی در پی در سالهای گذشته باعث شده بهار در استان ایلام خیلی زود جای خود را تابستان بدهد و طبیعت استان از سبز به زرد تبیدل شود.

در اسل جاری نیز بعد از حدود دو ماه نبود بارش در استان و گرم شدن هوا خیلی ها فکر می کردند بهرا تمام شده و تابستان رسیده امام به کی باره در آخرین روزهای بهار بارشهای مکرر باران استان ایلام را در برگفت و طبیعت سبز رنگ و بکر استان را از زرد شدن نجات داد.

تا همین چند روز پیش مردم استان داشتند کولرهای خود را برای فصل تابستان بر اثر گرمای بیش از حد هوا آمده می کردند ولی یک باره به دلیل سد شدن هوا دوباره به سراغ بخاری ها رفتند.

سدهای استان ایلام از جمله سد شهر ایلام و سد سیمره دوباره خروشان شده اند و بارشهای متوالی باران شاید کم آبی فصل تابستان در بسیاری از شهرهای استان را حل کند که البته نیاز به همکاری مردم برای صرفه جویی نیز دارد.

در حال حاضر طبیعت استان ایلام به دللی این بارشها بیشتر ماندگار خواهد بود و خود را تابستانی سوزناک همراه با گرد و غبارهای احتمالی آماده می کند هر چند امیدواریم این پدیده در استان کمتر دیده شود.

مکانهای بسیار زیبای گردشگری استان ایلام مثل تنگه ارغوان که به طبیعت رنگها مشهور است رنگ و بویی تازه به خود گرفته است و گردشگران را به سمت خود در این ایام سال فرا می خواند.

درختان به عنوان اوج زیبایی طبیعت ایلام در حال حاضر تمیز و سر حال شده اند و خبری از خاک نشسته بر روی شاخ و برگ آنها نیست، در چند سال اخیر خشکسالی و کم آبی و امارض مختلف ضربات سختی بر درختان بلوط استان ایلام وادر کرده که این بارشها در سال جاری نوید سال خوبی برای درختان بلوط استان می دهد.

بارش باران در استان ایلام نقش مهم و تعیین کننده ای در منابع طبیعی استان ایلام دارد چراکه 500 هزار هکتار از کل مساحت استان را جنگل تشکيل مي دهد که 75 درصد آن زير پوشش بلوط، 20 درصد بنه و 5پنج درصد باقي مانده را زالزالک، داغدانمان، تنگرس، بادام کوهي، انجير، انگور وحشي اقاقياو افرا تشکيل مي دهند.

استان ايلام يكي از كم‌آب‌ترين استانهاي كشور است و به رغم بارش زياد در استان كمبود سد و بند كه بتواند آبهاي سطحي را مهار سازد، عامل مهمي در ازدست رفتن بخش اعظمي از سيلاب‌هاي شيرين منطقه به شمار مي‌آيد. به سبب ماهيت اتفاقي و رگباري بودن بارش‌ها و همچنين كمبود بارش هاي برفي به دليل مرتفع نبودن استان، ذخيره بارش‌ها از طريق نفوذ تدريجي اندك است.

همچنين تابستانهاي گرم و شدت تبخير، از ديگر مسائلي است كه در كمبود آب هاي سطحي منطقه مؤثر است.