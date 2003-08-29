رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در انفجار امروز نجف اشرف به شهادت رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر ، شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش اعلام كرد ، رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز جمعه در حادثه انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقابل حرم امام علي "ع " به شهادت رسيد.
آيت الله محمد باقر حكيم رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز در انفجار نجف اشرف در مقابل حرم امام علي "ع " به شهادت رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش اعلام كرد ، رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز جمعه در حادثه انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقابل حرم امام علي "ع " به شهادت رسيد.
نظر شما