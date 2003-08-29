  1. بین الملل
  2. سایر
۷ شهریور ۱۳۸۲، ۱۶:۴۲

شبكه العربيه

رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در انفجار امروز نجف اشرف به شهادت رسيد

رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در انفجار امروز نجف اشرف به شهادت رسيد

آيت الله محمد باقر حكيم رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز در انفجار نجف اشرف در مقابل حرم امام علي "ع " به شهادت رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش اعلام كرد ، رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز جمعه در حادثه انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در مقابل حرم امام علي "ع " به شهادت رسيد.

 

کد مطلب 20492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها