اعتبارات 200 میلیارد ریالی برای حمایت از خرید تجهیزات ساخت داخل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خیام نکویی در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل با بیان اینکه در حوزه علم و فناوری تهدیدها تبدیل به فرصت ها شد، افزود: در این راستا احساس شد که دانشگاهها در تهیه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی دچار مشکلاتی شده اند از این رو در حوزه معاونت علمی تلاش های بسیاری برای تقویت شرکت های دانش بنیان صورت گرفت.

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در صد سال گذشته ذائقه مراکز تحقیقاتی خرید تجهیزات آزمایشگاهی از خارج بوده است، اظهار داشت: از این رو هدف گذاری کردیم تا این ذائقه تغییر کند و مراکز تحقیقاتی تجهیزات آزمایشگاهی خود را از داخل کشور تامین کنند.

وی برگزاری این نمایشگاه را راهکاری برای تغییر ذائقه دانشگاهها و مراکز پژوهشی در زمینه تامین تجهیزات ذکر کرد و ادامه داد: در این نمایشگاه تصور می شد که تنها 30 شرکت دانش بنیان شرکت کنند ولی در حال حاضر شاهد حضور شرکت 131 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه هستیم که بیش از هزار محصول دانش بنیان در این زمینه عرضه کرده اند.

خیام نکویی با اشاره به حمایت های این معاونت از دانشگاهها برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی از این نمایشگاه یادآور شد: در ادامه این مسیر علاوه بر ارائه 10 درصد تخفیف نمایشگاهی، حمایت هایی از 20 تا 50 درصد برای مراکز مختلف دانشگاهی، تحقیقاتی و بخش های خصوصی از سوی معاونت علمی ارائه می شود.

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: برای حمایت از مراکز پژوهشی در برگزاری این نمایشگاه اعتباراتی بالغ بر 150 تا 200 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.