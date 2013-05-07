فراخوان مقاله بيست و دومين اجلاس سراسري نماز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبيرخانه دائمي اجلاس هاي سراسري نماز همزمان با برگزاري بيست و دومين اجلاس سراسري نماز با عنوان «نماز و سبك زندگي» با رويكرد سلامت اقتصادي، به منظور ترويج فرهنگ نماز و بيان نقش آن در سبك زندگي جوامع اسلامي و تأثير آن بر اقتصاد با بهره مندي از نظر و رأي انديشمندان، محققان و پژوهشگران نسبت به فراخوان مقاله اقدام مي نمايد. از كليه صاحبنظران و علاقه مندان دعوت مي شود مقالات خود را مبتني بر محورها و در راستاي موضوعات ذيل تهيه و ارسال نمايند.
محورها و موضوعات فراخوان:
الف) نماز و سبك زندگي
* نماز و سبك زندگی در آئینه قرآن و احادیث
* فرهنگ سازي اقامه نماز در سيره پيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع)
* نماز و سبك زندگي از ديدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري
* ابعاد فردی و اجتماعي نماز در رابطه با سبك زندگي
* نماز، تعاون، روحيه مشاركت و كار گروهي
* نماز، بندگي و خانواده متعالي
* نقش نماز یاوران در ترويج فرهنگ اقامه نماز در جامعه
* فرهنگ نماز و ميانه روي در معاش
* نمازجمعه و جماعت، همبستگي و مشاركت عمومي در فعاليت هاي اقتصادي
* نماز و امنيت فردي و اجتماعي
* نماز، شاخص و معيار سبك زندگي اسلامي
* نماز و پيشگيري از بحران هويت
* نقش نماز در مقابله با تجمل گرايي
ب) نماز و سلامت اقتصادي:
* نماز و سلامت اقتصادی در وحی و سنت
* نماز و خودكفايي اقتصادي
* نماز و اصلاح الگوي مصرف
* نماز و كارآفريني
* نماز و اخلاق حرفه اي
* بررسي نقش تلويزيون و سينما در سبك زندگي و اقتصاد سالم
* بررسي نقش دانشگاه و حوزه در تبيين ارتباط نماز و اقتصاد اسلامي
* نماز و عدالت اقتصادي
* نماز و بهره روي در كار و توليد
* نقش نماز در فرهنگ كار و توليد ملي
* نماز و كسب روزي حلال
* نقش نماز در ارتقاي انگيزه براي كار مفيد
ج) سبك زندگي اسلامي و اقتصاد سالم:
* شاخص هاي زندگي مطلوب اسلامي و اقتصاد سالم در آيات و روايات
* سبك زندگي اسلامي و اقتصاد خانواده
* تأثير ابعاد رواني نماز بر سبك زندگي و اقتصاد سالم
* آثار فرهنگي و اجتماعي متقابل اقتصاد و نماز در جامعه
* راههاي پرورش نسل نو بر اساس فرهنگ نماز با رويكرد به ميانه روي و پايبندي به اقتصاد اسلامي
* نماز، تعهد سازماني و وجدان كاري
* بازار و آموزه هاي نماز
* ويژگي هاي نمازگزاران در فقر و غنا و رفتار آنان در عبور از بحران هاي اقتصادي
* كاركردهاي تربیتی و اجتماعي نماز در پيشگيري از رفتارهاي ناسالم اقتصادي
د) نماز و كاهش آسيب هاي اقتصادي:
* نقش نماز در پيشگيري از اسراف و تبذير
* بررسي آفات عدم پرداخت زكات و تأثير آن بر جامعه از ديدگاه قرآن وسنت
* نقش نماز در افزايش امنيت اقتصادي و سرمايه گزاري
* نماز و راهكارهاي مبارزه با آفات اقتصاد سالم
* مقايسه اقتصاد سرمايه داري مادي با اقتصاد اسلامي مبتني بر فرهنگ نماز
شرايط پذيرش مقالات:
1- موضوع مقالات مي تواند در راستاي محورها ونيز خارج از موضوعات باشد .
2- فايل مقاله حداكثر در 15 صفحه و به صورت تايپي با فونت لوتوس سايز14 به نشاني ایمیل (ejlas22namaz@khoiau.ac.ir) ارسال گردد . ( شماره تماس پاسخگویی به سؤالات احتمالی 88892691-021 )
3- مقاله قبلأ در جايي چاپ و منتشر نشده باشد .
4- مقاله بايد ساختار پژوهشي داشته و شامل " عنوان، چكيده، كليدواژه، مقدمه و... " باشد .
مهلت ارسال مقالات : پایان تیرماه و زمان اعلام نتايج: سی ام مردادماه می باشد.
فراخوان مقاله بيست و دومين اجلاس سراسري نماز با عنوان "نماز و سبك زندگي" با رويكرد سلامت اقتصادي از سوی دبيرخانه دائمي اجلاس هاي سراسري نماز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دبيرخانه دائمي اجلاس هاي سراسري نماز همزمان با برگزاري بيست و دومين اجلاس سراسري نماز با عنوان «نماز و سبك زندگي» با رويكرد سلامت اقتصادي، به منظور ترويج فرهنگ نماز و بيان نقش آن در سبك زندگي جوامع اسلامي و تأثير آن بر اقتصاد با بهره مندي از نظر و رأي انديشمندان، محققان و پژوهشگران نسبت به فراخوان مقاله اقدام مي نمايد. از كليه صاحبنظران و علاقه مندان دعوت مي شود مقالات خود را مبتني بر محورها و در راستاي موضوعات ذيل تهيه و ارسال نمايند.
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