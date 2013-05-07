فراخوان مقاله بيست و دومين اجلاس سراسري نماز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبيرخانه دائمي اجلاس هاي سراسري نماز همزمان با برگزاري بيست و دومين اجلاس سراسري نماز با عنوان «نماز و سبك زندگي» با رويكرد سلامت اقتصادي، به منظور ترويج فرهنگ نماز و بيان نقش آن در سبك زندگي جوامع اسلامي و تأثير آن بر اقتصاد با بهره مندي از نظر و رأي انديشمندان، محققان و پژوهشگران نسبت به فراخوان مقاله اقدام مي نمايد. از كليه صاحبنظران و علاقه مندان دعوت مي شود مقالات خود را مبتني بر محورها و در راستاي موضوعات ذيل تهيه و ارسال نمايند.



محورها و موضوعات فراخوان:



الف) نماز و سبك زندگي

* نماز و سبك زندگی در آئینه قرآن و احادیث

* فرهنگ سازي اقامه نماز در سيره پيامبر(ص) و ائمه معصومين (ع)

* نماز و سبك زندگي از ديدگاه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبري

* ابعاد فردی و اجتماعي نماز در رابطه با سبك زندگي

* نماز، تعاون، روحيه مشاركت و كار گروهي

* نماز، بندگي و خانواده متعالي

* نقش نماز یاوران در ترويج فرهنگ اقامه نماز در جامعه

* فرهنگ نماز و ميانه روي در معاش

* نمازجمعه و جماعت، همبستگي و مشاركت عمومي در فعاليت هاي اقتصادي

* نماز و امنيت فردي و اجتماعي

* نماز، شاخص و معيار سبك زندگي اسلامي

* نماز و پيشگيري از بحران هويت

* نقش نماز در مقابله با تجمل گرايي



ب) نماز و سلامت اقتصادي:

* نماز و سلامت اقتصادی در وحی و سنت

* نماز و خودكفايي اقتصادي

* نماز و اصلاح الگوي مصرف

* نماز و كارآفريني

* نماز و اخلاق حرفه اي

* بررسي نقش تلويزيون و سينما در سبك زندگي و اقتصاد سالم

* بررسي نقش دانشگاه و حوزه در تبيين ارتباط نماز و اقتصاد اسلامي

* نماز و عدالت اقتصادي

* نماز و بهره روي در كار و توليد

* نقش نماز در فرهنگ كار و توليد ملي

* نماز و كسب روزي حلال

* نقش نماز در ارتقاي انگيزه براي كار مفيد



ج) سبك زندگي اسلامي و اقتصاد سالم:

* شاخص هاي زندگي مطلوب اسلامي و اقتصاد سالم در آيات و روايات

* سبك زندگي اسلامي و اقتصاد خانواده

* تأثير ابعاد رواني نماز بر سبك زندگي و اقتصاد سالم

* آثار فرهنگي و اجتماعي متقابل اقتصاد و نماز در جامعه

* راههاي پرورش نسل نو بر اساس فرهنگ نماز با رويكرد به ميانه روي و پايبندي به اقتصاد اسلامي

* نماز، تعهد سازماني و وجدان كاري

* بازار و آموزه هاي نماز

* ويژگي هاي نمازگزاران در فقر و غنا و رفتار آنان در عبور از بحران هاي اقتصادي

* كاركردهاي تربیتی و اجتماعي نماز در پيشگيري از رفتارهاي ناسالم اقتصادي



د) نماز و كاهش آسيب هاي اقتصادي:

* نقش نماز در پيشگيري از اسراف و تبذير

* بررسي آفات عدم پرداخت زكات و تأثير آن بر جامعه از ديدگاه قرآن وسنت

* نقش نماز در افزايش امنيت اقتصادي و سرمايه گزاري

* نماز و راهكارهاي مبارزه با آفات اقتصاد سالم

* مقايسه اقتصاد سرمايه داري مادي با اقتصاد اسلامي مبتني بر فرهنگ نماز



شرايط پذيرش مقالات:

1- موضوع مقالات مي تواند در راستاي محورها ونيز خارج از موضوعات باشد .

2- فايل مقاله حداكثر در 15 صفحه و به صورت تايپي با فونت لوتوس سايز14 به نشاني ایمیل (ejlas22namaz@khoiau.ac.ir) ارسال گردد . ( شماره تماس پاسخگویی به سؤالات احتمالی 88892691-021 )

3- مقاله قبلأ در جايي چاپ و منتشر نشده باشد .

4- مقاله بايد ساختار پژوهشي داشته و شامل " عنوان، چكيده، كليدوا‍ژه، مقدمه و... " باشد .



مهلت ارسال مقالات : پایان تیرماه و زمان اعلام نتايج: سی ام مردادماه می باشد.

