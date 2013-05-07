گلف بازان قمي به انتخابي مسابقات جهاني اعزام شدند

حميد جليلي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از حضور در پیکارهای گلف قهرمانی مردان و بانوان کشور كه نيمه اول ارديبهشت ماه به انجام رسيد و شاهد عملكرد خوبي از سوي گلف بازان قمي بوديم، حالا ورزشكاران ميني گلف قم قصد درخشش در مسابقات قهرماني كشور را دارند.
وي اضافه كرد: بر اساس برنامهریزی فدراسیون گلف کشورمان و اعلام آن به هیئتهای استانی، این دوره از پیکارهای ميني گلف قهرمانی کشور قرار است از امروز به ميزباني اردبيل به انجام برسد و با توجه به در پيش بودن مسابقات جهاني، انتخابي تيم مي نيز محسوب مي شود.
نايب رئیس هیئت گلف استان قم بيان داشت: در حال حاضر در ميني گلف قم چهرههای خوب و موفقی حضور دارند که در سالهای اخیر در رقابتهای مختلف کشوری موفق به کسب عناوین ارزشمندی شدهاند و در این دوره قطعا ميتوانند توانمنديهاي ميني گلف قم را به نمايش بگذارند.
وي در ادامه با اشاره به نحوه برگزاري پيكارهاي ميني گلف قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي ابراز داشت: در این دوره از رقابتها شرکت کنندگان در 9 راند و 36 ميدان مطابق با استانداردهای فدراسیون جهانی گلف مسابقات خود را برگزار ميكنند.
جليلي با اشاره به تعداد تيمهاي شركت كننده در مسابقات ميني گلف كشور، ياد آور شد: هيئتهاي گلف استان اردبيل به عنوان ميزبان با دو تيم شركت ميكند در حالي كه تيمهايي از زنجان، البرز، کرمان، گیلان، گلستان، همدان، لرستان و قم نيز در این رقابتها براي كسب عناوين برتر مسابقه ميدهند.
نايب رئيس هيئت گلف قم با اشاره به برنامه فدراسيون براي برترينهاي اين مسابقات، افزود: از نفرات برگزیده در این رقابتها در اردوی آماده سازی تیم ملی مینی گلف، جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان که مرداد ماه سال جاری در آلمان برگزار می شود دعوت به عمل آورده خواهد شد.
وي با اشاره به زمان بندي پيش بيني شده از سوي فدراسيون گلف براي برگزاري مسابقات ميني گلف قهرماني بانوان كشور بعد از پايان پيكارهاي بخش آقايان، ياد آور شد: رقابتهای قهرمانی مینی گلف کشور در بخش بانوان روزهاي پاياني هفته جاري به انجام ميرسد.
جليلي با بيان اينكه تيمي متشكل از سه بانوي ميني گلف به نمايندگي از قم راهي اين رقابتها ميشود، افزود با ورود تیمها از هفدهم اردیبهشت ماه و انجام تمرینات لازم در روزهاي پنج شنبه و جمعه هفته جاری در استان اردبيل برگزار میشود.
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