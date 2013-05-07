بازدهی 18 درصدی بورس در سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در هفتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در تهران با اشاره به بازدهی 18 درصدی بورس از ابتدای سال 92 تاکنون، گفت: ارزش بازار به بیش از 280 هزار میلیارد تومان رسیده که 220 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بورس تهران و 60 هزار میلیارد تومان آن متعلق به فرابورس است، همچنین شاخص بورس تهران نیز به حدود 45 هزار واحد رسیده که نسبت به ابتدای سال 92 رشد 18 درصدی داشته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از رشد 80 درصدی دفعات معاملات در بازار سرمایه نسبت به سال گذشته سخن گفت و تصریح کرد: تعداد دفعات معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 80 درصدی داشته و به یک میلیون و 200 دفعه معاملاتی رسیده است. ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 357 درصد رشد داشته در حالی که ارزش معاملات فرابورس با رشد 406 درصدی همراه بوده و بورس کالا نیز رشد 150 درصدی را به ثبت رسانده است.

وی با بیان اینکه در سال 92 به طور میانگین روزانه 303 میلیارد تومان در بورس و 142 میلیارد تومان در فرابورس معامله شده است، تصریح کرد: تعداد کدهای سهامداری افزایش یافته و تعداد کدهای سهامداری به 6 میلیون و 500 هزار کد رسیده که همین امر نشان دهنده جایگاه مطلوب بازار سرمایه و اعتماد مردم به این بازار است.

صالح آبادی در ادامه در خصوص افتتاح شاخص فرابورس اظهار داشت: امروز شاخص فرابورس را رونمایی می کنیم و لازم است که ذکر کنم شاخص کل فرابورس از لحاظ محاسبه شبیه به شاخص بورس است و از روز تأسیس فرابورس سال 1388 محاسبه شده است.

وی تأکید کرد: به دلیل کم بودن تعداد شرکتهای پذیرفته شده از ابتدای فعالیت فرابورس امکان راه اندازی شاخص این نهاد مقدور نبود اما امروز این نهاد به دلیل رشد 36 درصدی و براساس خواست فرابورس دارای شاخصی معاملاتی به صورت جداگانه خواهد شد که محاسبه آن نیز از عدد 100 شروع می شود و تاریخ محاسبه آن، ششم مهرماه سال 88 خواهد بود. در این شاخص تنها بازار اول و دوم محاسبه می شود و بازار پایه و بازار سوم به دلایل فنی محاسبه نخواهند شد.



