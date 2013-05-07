به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر صبح سهشنبه در آئین تجلیل از بازنشستگان فرهنگی استان بوشهر به جایگاه ویژه بازنشستگان اشاره کرد و اظهار داشت: بازنشستگان فرهنگی عمر و جوانی و سلامتی و تندرستی خود را برای ساختن انسانها صرف میکنند.
وی به اهمیت کار معلمان و فرهنگیان اشاره کرد و بیان داشت: آینده کشور در دست کسانی است که شما بازنشستگان فرهنگی تربیت کردهاید و به جامعه تحویل دادهاید.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با بیان اینکه هر یک از بازنشستگان فرهنگی در جای جای کشور میتوانند موثر باشند، افزود: تجربیات بازنشستگان ارزش بسیار زیادی دارد و میتواند در رشد و توسعه کشور نقشی بسیار مهم داشته باشد.
وی با بیان اینکه بازنشستگان آموزش و پرورش بزرگترین قشر بازنشستگی کشور هستند، تصریح کرد: تلاشهای بسیار زیادی برای پرداخت بیمه طلایی به بازنشستگان فرهنگی صورت گرفته است و با تامین اعتبار و ابلاغ به دولت، این طرح اجرا خواهد شد.
پرآور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، خاطرنشان ساخت: جامعه فرهنگی نقش بسیار مهمی در برگزاری انتخابات باشکوه و پرشور دارد.
وی حضور و مشارکت در انتخابات را نماد حماسه سیاسی عنوان کرد و بیان داشت: همه باید برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و مطلوب تلاش کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به آغاز زمان ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز، تصریح کرد: شرایط برای برگزاری انتخابات باشکوه در استان بوشهر آماده است.
در پایان این مراسم، فرهنگیان بازنشسته استان بوشهر تجلیل شدند.
نظر شما