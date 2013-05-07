بازنشستگان فرهنگی منطقه 20 تهران تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور شهردار تهران و قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در جمع 400 نفر از بازنشستگان فرهنگی منطقه 20 تهران گفت: معلمان جایگاه و منزلت رفیعی در جامعه دارند و پیشكسوتان فرهنگی پس از 30 سال خدمت هرگز بازنشسته نیستند، بلكه در همان جایگاه، منزلت معلمی قرار دارند و انتقال تجربیات آنان در قالب فعالیتهای اجتماعی در جامعه ارزشمند است.

حجت الاسلام میثم امرودی اهدای زمین و ساخت ساختمانی مستقل برای كانون بازنشستگان فرهنگی شهرری كه از سوی شهرداری منطقه 20 تهران در حال انجام است را بسیار ارزشمند برشمرد و افزود: انتقال تجربیات ارزنده این قشر فرهنگی و جلب مشاركت آنان در فعالیتهای اجتماعی از نتایج اثربخش این اقدام است.

وی در ادامه به بیان مطالبی در خصوص تغیییر نوع نگاه، دیدگاه و نگرش و تأثیری كه در اصلاح جامعه دارد پرداخت و تصریح كرد: بهتر است نگاه خود را نسبت به خود، معلم، زمان، مخاطب و شیوه تغییر دهیم تا بتوانیم آرزوی جامعه ای سالم را در ذهن بپرورانیم.

مشاور شهردار تهران با اشاره به اینكه مدیریت شهری تهران این تغییر نوع نگاه را تجربه كرده است، بیان داشت: امروز ما شاهد ساخت 10 كیلومتر تونل در 20 ماه هستیم و پنج میلیون لاله در سطح شهر و میادین پایتخت بدون هیچ گونه صدمه ای از سوی مخاطب كاشته می شود كه نتیجه نگاه محترمانه ای است كه مدیریت شهری نسبت به مخاطب و شهروند دارد.

این مراسم با حضور مشاوره شهردار تهران، شهردار منطقه 20 تهران، معاون و قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 تهران، رئیس و اعضای كانون بازنشستگان فرهنگی شهرری در فرهنگسرای ولاء با اجرای ویژه برنامه های متنوع برگزار شد و در پایان از 50 نفر از بازنشستگان فرهنگی تقدیر به عمل آمد.

جلسه شورای سلامت ناحیه 2 منطقه 20 تهران برگزار شد

جلسه شورای سلامت ناحیه 2 منطقه 20 تهران با حضور مسئولان در خانه مشق جهان آرا برگزار شد.

با هماهنگی اداره سلامت منطقه 20 تهران، جلسه شورای سلامت ناحیه 2 با حضور مدیر و كارشناس اداره سلامت منطقه، رؤسای ادارات اجتماعی و خدمات شهری ناحیه 2 این منطقه و مسئولان سلامت محلات ناحیه 2 و دبیران شورایاری محلات این ناحیه تشكیل شد.

در این جلسه كه با محوریت خدمات شهری تشكیل شد به بررسی مسائل و مشكلات حوزه خدمات شهری ناحیه 2 منطقه 20 تهران مرتبط با سلامت پرداخته شد.

در این جلسه دبیران شورایاری و مسئولان سلامت مشكلات محلات را مطرح كرده و رسیدگی به آنها در دستور كار اداره خدمات شهری ناحیه قرار گرفت.