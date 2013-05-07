لزوم احیاء دو فریضه خمس و زکات/ زکات گامی در راستای محرومیت زدایی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح سه شنبه در جلسه ستاد زکات استان کرمان اظهار داشت: در دین مبین اسلام به مسئله زکات توجه بسیاری شده و مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه موفقیت های خوبی در زمینه جمع آوری زکات در استان کرمان داشته ایم، افزود: باید فرهنگ پرداخت زکات و خمس در بین مردم ترویج پیدا کند که ائمه جمعه و جماعات می توانند با آگاه سازی مردم آنها را به سمت فریضه جذب کنند.

امام جمعه کرمان بر لزوم اطلاع رساني و آگاهي هر چه بيشتر به مردم در زمینه آثار و برکات پرداخت زکات تاکید کرد و افزود: رسانه ها نیز می توانند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه زکات می تواند در رفع بسیاری از مشکلات مردم موثر باشد، گفت: در واقع زکات اقدامی خداپسندانه برای بهره مند کردن افراد بی بضاعت بوده و گامی بزرگ در راستای محرویمت زدایی است.

آیت الله جعفری با تاکید بر لزوم رسیدگی به مناطق محروم و روستایی گفت: زکات جمع آوری شده باید صرف خدمت رسانی به این مناطق شود.