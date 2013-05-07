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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

فلاح کریمی خبر داد:

تشديد برخورد پليس مواد مخدر استان گیلان با قاچاقچيان

تشديد برخورد پليس مواد مخدر استان گیلان با قاچاقچيان

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس پليس مبارزه با موادمخدر گيلان با اعلام تشدید برخورد پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: کارکنان مبارزه با مواد مخدر استان تمام توان خود را براي مقابله با سوداگران مرگ بكار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فلاح کریمی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان از تشديد برخورد پليس با قاچاقچيان مواد مخدر در استان خبر داد و افزود: كاركنان پليس مبارزه با مواد مخدر استان به صورت شبانه روزي فعاليت باندهاي تهيه، توزيع و انتقال مواد مخدر را رصد می کنند.

وی همچنین  اظهارداشت: خانواده ‌ها به‌عنوان مهمترين و حساس‌ ترين ركن جامعه تلاش کنند كه آموزش‌ هاي لازم براي روبرو شدن با چالش‌ ها و آسيب‌ هاي اجتماعي را فرا گرفته و خود را در برابر تهديدات مصون‌ سازند.

رئیس پليس مبارزه با مواد مخدر گيلان گفت: در حوزه پیشگیری باید کارهای مهمی صورت گیرد اهم این فعالیت ها را  می توان به اجرای برنامه های آموزشی در محیط های دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و خانواده ها نام برد.

وی ادامه داد : مبارزه جدی با معضل مواد مخدر نیازمند عزم و اراده همگانی است زیرا دشمنان نظام اسلامی ترویج مواد مخدر را در بین اقشار مختلف به ویژه جوانان مورد توجه قرار داده اند.

فلاح کریمی تاکید کرد: مسئولان نهادهای فرهنگی باید با جدیت، آگاه سازی و اطلاع رسانی در مدارس، دانشگاه‌ ها و در جمع خانواده ‌ها به امر پیشگیری کمک کنند.

کد مطلب 2049247

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