جشنواره فرهنگي ورزشي دختران فاطمي استان تهران با شكوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، در جريان جشنواره فرهنگي ورزشي "دختران فاطمي" استان تهران كه به همت اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و هفته زن، با حضور جمع زيادي از دختران و بانوان استان تهران و قهرمانان و خانواده هاي آنها، برگزار شد، عباسی، وزير ورزش و جوانان، تمدن استاندار تهران، نژادفلاح، مدير كل ورزش و جوانان استان تهران و بشيري نماينده مردم پاكدشت در مجلس شوراي اسلامي و خانم دكتر آجرلو، از مادران شهيدان پورزند، طوقاني، رضايي مجد و افراسيابي تجليل كردند.

در اين مراسم، ضمن اداي احترام به سرداران شهيد، با اهداي لوح تقدير و هدايا از مادران قهرمانان تهراني المپيك لندن، محمد باقري‌معتمد، حميد سوريان، احسان حدادي و الهه احمدي و مادران قهرمانان پارالمپيكي 2012 لندن، علي حسيني، نادر مرادي، روح اله رستمي، علي صادق زاده، داود علي پوريان، صادق بيگدلي، محمد خالقي، مرتضي حيدري، علي محمد ياري، حامد صلحي پور، ابراهيم رنجبر و هاجر تكتاز تجليل شد.

در بخش ديگري از اين مراسم، بانوان فعال در عرصه ورزش و جوانان مورد تقدير قرار گرفتند.

در اين جشنواره بزرگ فرهنگي ورزشي كه با مشاركت حوزه‌ها و ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌هاي تابعه و هياتهاي ورزشي استان تهران برگزار شد، از سوي مدير كل ورزش و جوانان، لوح تقدير به عباسي و تمدن نیز اهدا شد. ضمن آنكه دو ميل باستاني نيز كه مزين به نام ائمه اطهار بود به وزير ورزش و جوانان هديه شد.







