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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶

نخستین کارگاه آموزشی گردشگری و علم حقوق برگزار می شود

نخستین کارگاه آموزشی گردشگری و علم حقوق برگزار می شود

نخستین کارگاه آموزشی "گردشگری و علم حقوق" از سوی دفتر آموزش معاونت گردشگری، 17 اردیبهشت ماه از ساعت 14 تا 19 در محل سالن کنفرانس موزه ملی ایران، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول عسگری، مدیر کل دفتر آموزش امور گردشگری با بیان اینکه نخستین گام در توسعه گردشگری داخلی، آموزش تخصصی شاغلین و فعالین این صنعت به شمار می آید؛ گفت: نظر به استقرار تعداد قابل توجهی از دفاتر خدمات مسافرتی کشور در شهر تهران، حجم بالای قراردادهای مسافرتی و نیز عدم اطلاع کافی مسافرین و دفاتر خدمات مسافرتی نسبت به حقوق قانونی موجود و نیز قوانین جامعه میزبان؛ برگزاری نخستین کارگاه آموزشی " گردشگری و علم حقوق" در دستور کار دفتر آموزش معاونت گردشگری قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت آموزشی و توان بالای علمی موجود در صنعت گردشگری کشور، یاد آور شد: در کارگاه آموزشی مذکور دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت جهانگردی و برنامه ریزی گردشگری، راهنمایان تور و نیز شاغلین صنعت گردشگری طی 5 ساعت با مباحث کاربردی این موضوع آشنا و در پایان گواهینامه مربوطه را دریافت خواهند کرد.

عسگری همچنین با اشاره به محورهای دوره آموزشی اشاره شده، گفت: "حقوق مربوط به گردشگران"، " حقوق جامعه میزبان"، "حقوق گردشگری و توسعه پایدار"، "حقوق گردشگری و طبیعت گردی"، " حقوق گردشگری و محیط زیست"، " حقوق گردشگری و سرمایه گذاری ها"، " قوانین ناظر بر دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای اقامتی و نیز جاذبه های گردشگری" بخشی از محورهای کارگاه آموزشی "گردشگری و علم حقوق" به شمار می آید.

مدیر کل دفتر آموزش امور گردشگری تصریح کرد: همچنین در این دوره مفاد آیین نامه هایی که ما بین دفاتر خدمات مسافرتی با یکدیگر، مسافر، کارگزار خارج از کشور و راهنما به اجرا در می آید و نیز آیین نامه های حقوقی مربوط به خریدهای اینترنتی گردشگری تحلیل و مورد بررسی قرار می گیرند.

عسگری با اشاره به اینکه این کارگاه آموزشی طی ماه های آینده نیز تداوم خواهد داشت؛ گفت: در نخستین دوره آموزشی تمرکز مباحث بر خطوط هوایی خواهد بود و در کارگاه های آتی بر قوانین آثار و جاذبه های تاریخی و نیز مقررات مربوط به معاونت گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی تاکید خواهد شد.  

کد مطلب 2049271

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