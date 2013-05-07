نخستین کارگاه آموزشی گردشگری و علم حقوق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول عسگری، مدیر کل دفتر آموزش امور گردشگری با بیان اینکه نخستین گام در توسعه گردشگری داخلی، آموزش تخصصی شاغلین و فعالین این صنعت به شمار می آید؛ گفت: نظر به استقرار تعداد قابل توجهی از دفاتر خدمات مسافرتی کشور در شهر تهران، حجم بالای قراردادهای مسافرتی و نیز عدم اطلاع کافی مسافرین و دفاتر خدمات مسافرتی نسبت به حقوق قانونی موجود و نیز قوانین جامعه میزبان؛ برگزاری نخستین کارگاه آموزشی " گردشگری و علم حقوق" در دستور کار دفتر آموزش معاونت گردشگری قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت آموزشی و توان بالای علمی موجود در صنعت گردشگری کشور، یاد آور شد: در کارگاه آموزشی مذکور دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت جهانگردی و برنامه ریزی گردشگری، راهنمایان تور و نیز شاغلین صنعت گردشگری طی 5 ساعت با مباحث کاربردی این موضوع آشنا و در پایان گواهینامه مربوطه را دریافت خواهند کرد.

عسگری همچنین با اشاره به محورهای دوره آموزشی اشاره شده، گفت: "حقوق مربوط به گردشگران"، " حقوق جامعه میزبان"، "حقوق گردشگری و توسعه پایدار"، "حقوق گردشگری و طبیعت گردی"، " حقوق گردشگری و محیط زیست"، " حقوق گردشگری و سرمایه گذاری ها"، " قوانین ناظر بر دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای اقامتی و نیز جاذبه های گردشگری" بخشی از محورهای کارگاه آموزشی "گردشگری و علم حقوق" به شمار می آید.

مدیر کل دفتر آموزش امور گردشگری تصریح کرد: همچنین در این دوره مفاد آیین نامه هایی که ما بین دفاتر خدمات مسافرتی با یکدیگر، مسافر، کارگزار خارج از کشور و راهنما به اجرا در می آید و نیز آیین نامه های حقوقی مربوط به خریدهای اینترنتی گردشگری تحلیل و مورد بررسی قرار می گیرند.

عسگری با اشاره به اینکه این کارگاه آموزشی طی ماه های آینده نیز تداوم خواهد داشت؛ گفت: در نخستین دوره آموزشی تمرکز مباحث بر خطوط هوایی خواهد بود و در کارگاه های آتی بر قوانین آثار و جاذبه های تاریخی و نیز مقررات مربوط به معاونت گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی تاکید خواهد شد.