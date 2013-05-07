عملکردم بهتر از آنری و دروگبا بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "الیویه ژیرو" در نخستین فصل حضورش در آرسنال در تمامی رقابتها 17 گل برای این تیم به ثمر رسانده است اگرچه مسئولان آرسنال از عملکرد این بازیکن ابراز رضایت نمی‌کنند.

این بازیکن 26 ساله در این خصوص به "تایمز" گفت: من جایگزین رابین فن پرسی در آرسنال شدم و وقتی شما پا به باشگاهی بزرگ می‌گذارید هواداران از شما انتظارات بسیاری دارند. انتقادات همیشه منصفانه نیستند و آنها شما را تحت فشار قرار می‌دهند.

ژیرو افزود: من 17 گل زده ام و 11 پاس گل داده‌ام. این آمار بهتر از عملکرد تیه ری آنری و دیدیه دروگبا در نخستین فصل حضورشان در رقابتهای لیگ برتر است. این کیفیت بازی من است و می‌خواهم همچنان به سیر صعودی خود ادامه دهم.