  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

"الیویه ژیرو" ادعا کرد:

عملکردم بهتر از آنری و دروگبا بوده است

عملکردم بهتر از آنری و دروگبا بوده است

مهاجم فرانسوی تیم فوتبال آرسنال مدعی شده در نخستین فصل حضورش در رقابتهای لیگ برتر عملکرد بهتری نسبت به تیه‌ری آنری و دیدیه دروگبا در این مسابقات داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "الیویه ژیرو" در نخستین فصل حضورش در آرسنال در تمامی رقابتها 17 گل برای این تیم به ثمر رسانده است اگرچه مسئولان آرسنال از عملکرد این بازیکن ابراز رضایت نمی‌کنند.

این بازیکن 26 ساله در این خصوص به "تایمز" گفت: من جایگزین رابین فن پرسی در آرسنال شدم و وقتی شما پا به باشگاهی بزرگ می‌گذارید هواداران از شما انتظارات بسیاری دارند. انتقادات همیشه منصفانه نیستند و آنها شما را تحت فشار قرار می‌دهند.

ژیرو افزود: من 17 گل زده ام و  11 پاس گل داده‌ام. این آمار بهتر از عملکرد تیه ری آنری و دیدیه دروگبا در نخستین فصل حضورشان در رقابتهای لیگ برتر است. این کیفیت بازی من است و می‌خواهم همچنان به سیر صعودی خود ادامه دهم.

کد مطلب 2049278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها