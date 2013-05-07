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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

آفتابی خبر داد:

راه اندارزی سینما فرهنگ کرمانشاه تا تیر ماه سالجاری

راه اندارزی سینما فرهنگ کرمانشاه تا تیر ماه سالجاری

کرمانشاه – خبر گزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: کار تعمیرات و تجهیز سینما به مبلغ 520 میلیون توامن انجام شد وتا تیرماه سالجاری دوباره راه اندازی می شود.

به گزارش خبر نگار مهر، حجه السلام آفتابی  عصر دوشنبه طی بازدید از سینما فرهنگ که در حال تعمیر و بازسازی است، گفت: کار تعمیرات این سینما از یک ماه پیش شده  که این سینما در تملک بخش خصوصی است.

در این خصوص مدیر کل مجتمع فرهنگی و رزشی فرهنگ طی گفتگویی با خبر نگار مهر گفت: تعمیرات و تجهیزات سینما  فرهنگ به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه که از طریق وزرات خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین شد به مبلغ 520 میلیون تومان انجام گرفت.

وی اعلام کرد: این سینما تا تیرماه سالجاری دوباره راه اندازی می شود.

غلامرضا بابایی از ویژگی های این سینما را، اکرام دو فیلم همزمان درسالن  های سینما 2طبقه به ظرفیت 400 و 120 نفره ذکر کرد و گفت: علاوه بر تعمیراتی که دراین سینما  انجام شده تجهیزاتی از جمله ، صندلی ، کف پوش، پخش دیجیتال و مجهز کردن سینما به سیستم صوتی دالبی و … دیگر امکانات مناسب  صورت گرفته است .

وی اعتبا رهزینه شده جهت تجهیزات ارائه شده از سوی وزرات فرهنگ و ارشاد کشور که به همت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کرمانشاه صورت گرفته بالغ بر 520 میلیون تومان ذکر کرد و گفت:  در این مجتمع فرهنگی علاوه بر سینما فرهنگ ، در زیر سینما فرهنگ محیطی ورزشی به مساحت 880 متر مربع  وجود  که  بسیاری از رشته های ورزشی در این محیط  ارائه می شود .

وی افزود: در این سالها  قهرمانهای ورزشی زیادی در سطح قهرمان کشوری و جهانی داشتیم و در سال گذشته  3نفر در رشته تکواندو و سه نفر در رشته کاراته  در سطح جهانی قهرمانی داشتیم.

پیر بابایی در پایان گفت: تلاش های مدیر کل فرهنگ ارشاد درزمینه های مختلف  بخصوص در زمینه فرهنگی قابل تقدیر بوده که این تلاش ها  علاوه بر مشکل سینما ،زمینه اشتغالزایی   و کار را برای تعدادی فراهم آورده است.
 

کد مطلب 2049285

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