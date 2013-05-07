راه اندارزی سینما فرهنگ کرمانشاه تا تیر ماه سالجاری

به گزارش خبر نگار مهر، حجه السلام آفتابی عصر دوشنبه طی بازدید از سینما فرهنگ که در حال تعمیر و بازسازی است، گفت: کار تعمیرات این سینما از یک ماه پیش شده که این سینما در تملک بخش خصوصی است.

در این خصوص مدیر کل مجتمع فرهنگی و رزشی فرهنگ طی گفتگویی با خبر نگار مهر گفت: تعمیرات و تجهیزات سینما فرهنگ به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه که از طریق وزرات خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین شد به مبلغ 520 میلیون تومان انجام گرفت.

وی اعلام کرد: این سینما تا تیرماه سالجاری دوباره راه اندازی می شود.

غلامرضا بابایی از ویژگی های این سینما را، اکرام دو فیلم همزمان درسالن های سینما 2طبقه به ظرفیت 400 و 120 نفره ذکر کرد و گفت: علاوه بر تعمیراتی که دراین سینما انجام شده تجهیزاتی از جمله ، صندلی ، کف پوش، پخش دیجیتال و مجهز کردن سینما به سیستم صوتی دالبی و … دیگر امکانات مناسب صورت گرفته است .

وی اعتبا رهزینه شده جهت تجهیزات ارائه شده از سوی وزرات فرهنگ و ارشاد کشور که به همت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی کرمانشاه صورت گرفته بالغ بر 520 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: در این مجتمع فرهنگی علاوه بر سینما فرهنگ ، در زیر سینما فرهنگ محیطی ورزشی به مساحت 880 متر مربع وجود که بسیاری از رشته های ورزشی در این محیط ارائه می شود .

وی افزود: در این سالها قهرمانهای ورزشی زیادی در سطح قهرمان کشوری و جهانی داشتیم و در سال گذشته 3نفر در رشته تکواندو و سه نفر در رشته کاراته در سطح جهانی قهرمانی داشتیم.

پیر بابایی در پایان گفت: تلاش های مدیر کل فرهنگ ارشاد درزمینه های مختلف بخصوص در زمینه فرهنگی قابل تقدیر بوده که این تلاش ها علاوه بر مشکل سینما ،زمینه اشتغالزایی و کار را برای تعدادی فراهم آورده است.

