ارتقاي فرهنگ جامعه نيازمند همت معلمين است

به گزارش خبرنگار مهر از هشترود،حسین معصومی سراسکانرود كه الان86 سال سن دارد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد : پیشرفت جامعه امروزی مامدیون زحمات قشر فرهنگی و فرهنگ آفرین است.

وی افزود: چراغ هدایت جامعه و بشری در دستان نورانی معلمان است و همه باید قدران این قشر زحمتکش جامعه باشیم زیرا موفقیت های کنونی کشور و بشر در گرو زحمات معلمان است.

با مدرك ششم ابتدايي رئيس آموزش و پروش هشترود شدم

معصومی سراسکانروددر مورد چگونگی تاسیس آموزش و پرورش (فرهنگ) در هشترود گفت : بنده متولد 1306 هستم و اولین مدرسه در تاریخ 1305 بنام جاوید(نمونه دولتی شهید باهنر ) فعلی با 10 دانش آموز تاسیس شد اما بعدها به علت نبود دانش آموز به حالت نیمه تعطیلی در آمد و هیچ گونه اداره آموزش و پرورش نبود.

وی افزود : بعدها من با اینکه تا پنجم در سراسکند هشترود فعلی خوانده بودم برای گرفتن مدرک ششم به ملک کندی ملکان فعلی رفتم و مدرک ششمم را گرفتم و اولین معلم بومی منطقه شدم .

کربلایی حسین گفت : اولین اداره فرهنگ هشترود را در سال 1332 تاسیس کردم که هم رئیس اداره بودم هم کارگزینی و حسابداری اداره فرهنگ هشترودمدتی هم به عنوان شهردار خدمت کرده ام .

وی گفت : بعدها برای ثبت نام دانش آموزان و احداث مدرسه با یک نفر بنام میر داوود موسوی با یک دستگاه خودرو جيپ که داشتند به روستاهای هشترود میرفتم که در بعضی مواقع هم در جذب دانش آموز هم در احداث مدرسه موفق هم میشدم.

اولين خانه خودم را براي احداث مدرسه اهداء كردم

اولين دبير بومي هشترود افزود: خانه شخصی خودم را برای احداث مدرسه دخترانه بنام مینو (سمیه ) فعلی اهدا کردم و دخترم پروین معصومی سراسکانرود هم اولین معلم زن بومی هشترودی بود که در این مدرسه تدریس میکرد .

وی گفت : اگر باز جوان شوم بازهم شغل معلمی را انتخاب میکنم.

معصومی سراسکانرود افزود : در آن زمان من 130 تومان حقوق میگرفتم که در سال 1359 با 32 سال خدمت که 10 سال آن را تدریس کرده بودم با 5 هزارو 308 تومان حقوق بازشسته شدم .

وی افزود: با توجه به کهولت سنم هنوزم که هنوز است به مطالعه و خواندن روزنامه و خبرهاي خبرگزاري مهر وقت مي گذارم.