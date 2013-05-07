گفتمان من، گفتمان نوسازی اقتصاد ملی با فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر سه شنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه امروز دو نوع بحث داریم که یکی مشکلات کنونی و دوم پیش بینی وضعیت آینده کشور است، گفت: باید بدانیم مشکلات یا پیشرفت ها تنها مربوط به دولت فعلی نیست بلکه جمعی از عملکرد همه دولت های گذشته است و اینکه هر دولت به چه میزان در این مواد سهیم بوده بحثی جداگانه است.

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه جز اتحاد هیچ راهی برای عبور از وضعیت فعلی نداریم، افزود: اگر به گذشته می پردازیم به این دلیل است که اشتباهاتش را تکرار نکنیم و محاسن گذشته را به دور از حب و بغض ادامه دهیم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی چون بی ثباتی اقتصادی در بازارهای اصلی ارز، پول و بازار صادرات و واردات نیز گفت: برخی از این وضعیت به عنوان خطر یاد می کنند که من نیز با این دیدگاه مخالف نیستم.

رضایی بیان داشت: در وضعیت کنونی در کشور نشاط، آرامش و اخلاق آسیب دیده که این وضعیت نیز در مشکلات کنونی موثر است.

روزمرگی دولتمردان، آینده کشور را گرفت

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات مربوط به آینده کشور نیز ابراز داشت: روزمرگی دولتمردان، آینده کشور را گرفت.

وی با تاکید بر اینکه برای خروج از مشکلات کنونی کشور نیاز به یک نوسازی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داریم نیز گفت: اگر برنامه درست، جدی، اساسی و بنیادی برای آینده کشور نباشد قول می دهم وضعیت از الان هم بدتر شود چون ادامه وضعیت کنونی ما را به پرتگاه می رساند.

اقتصاد ما مانند پیکان قراضه ای است که بیش از 70 سال عمر کرده است

رضایی با بیان اینکه اقتصاد ما اقتصاد پوسیده ای در همه ابعاد مانند کشاورزی و صنعت است، افزود: اقتصاد ما مانند پیکان قراضه ای است که بیش از 70 سال عمر کرده و حتی نمی تواند در اتوبان براند چه برسد به جاده های پر پیچ و خم کنونی که بر این اساس باید نوسازی شود و پس از تعمیر اساسی بیرون بیاید.

فرهنگ ما التقاطی و متاثر از فرهنگ لیبرالیستی، کمونیستی و ارتجاعی است

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اقتصاد ملی ایران تعمیری اساسی نیاز دارد، اظهار داشت: در حال حاضر فرهنگ خالصی نیز نداریم چون فرهنگ ما التقاطی و متاثر از فرهنگ لیبرالیستی، کمونیستی و ارتجاعی است.

وی افزود: زهد و عدالتی که در جامعه ما تزریق می شود متاثر از فرهنگی التقاطی و استعمارزده است و هنر، فرهنگ، موسیقی و معماری اسلامی ایرانی هنوز در کشور شکل نگرفته است.

کاش اصلا شورای فرهنگ عمومی در کشور نبود

رضایی تاکید کرد: معماری کنونی بیشتر تولید خشونت می کند و بنیان خانواده را از هم می پاشد در حالیکه معماری ایرانی اسلامی باید آرامش بخش باشد.

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه هنوز در ریل اصلی فرهنگ اسلامی ایرانی قرار نگرفته ایم، گفت: شورای انقلاب فرهنگی با این همه اختیارات بسیاری که دارد تاکنون کار اساسی انجام نداده است.

وی با بیان اینکه کاش اصلا شورای فرهنگ عمومی در کشور نبود افزود: در این صورت نخبگان فرهنگی در راستای فرهنگسازی کشور پیشگام می شدند و ارائه ایده می کردند.

فدرالیسم اقتصادی باید به وجود بیاید

رضایی با بیان اینکه فدرالیسم اقتصادی باید به وجود بیاید و ساختار دولت نیز باید نوسازی شود، گفت: ساختار اختیارات دولت و مسئولیت ها نیازمند تعمیر اساسی است.

گفتمان من، گفتمان نوسازی اقتصاد ملی با فرهنگ اسلامی است

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه گفتمان من، گفتمان نوسازی اقتصاد ملی با فرهنگ اسلامی است افزود: سیاست خارجی ما نیز باید متناسب با نوسازی باشد تا بر این اساس مقوم شود نه اینکه سیاست خارجی افراط یا تفریطی.

وی ادامه داد: در بحث شتاب پیشرفت کشور، بهبود وضعیت کنونی و هدف دو مسئله اساسی است در غیر این صورت روز به روز مشکل دارتر خواهیم شد.

رضایی با بیان اینکه 45 هزار تومان امروز معادل 15 هزار تومان اردیبهشت سال گذشته است، اظهار داشت: امروز این پول همان خدمات یا کالای 15 هزار تومانی سال گذشته را دریافت می کنیم.

کاندیدای دور یازدهم انتخابات ریاست جمهور با اشاره به مشکلات اقتصادی چون بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیز گفت: بیکاری سبب شده فشار بسیاری بر مردم وارد شود و دستگاه آرمانی هدف شکل نگیرد.

وی با بیان اینکه امروز روز جمع شدن گروه های سیاسی در کنار هم و فداشدن فعالان سیاسی و جناح های مختلف به نفع مردم است افزود: امروز روز مردم است و من فقط با مردم ائتلاف می کنم.