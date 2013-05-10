"آخرین نفر" در پایان راه فیلمبرداری

جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که در حال سپری کردن آخرین مراحل پایانی فیلمبرداری "آخرین نفر" است، گفت: مهرداد موفق کارگردانی "آخرین نفر" را برعهده دارد و این فیلم سینمایی در ژانر کودک و نوجوان ساخته می‌شود.

به گفته وی، "آخرین نفر" داستان کودکانه‌ای دارد و ماجرای چند کودک را در جزیره ابوموسی روایت می‌کند که می‌خواهند به زیارت امام رضا(ع) بروند.

نوروزبیگی در پایان گفت: حمیدرضا آذرنگ، فرزین پورمحبی، مصیب چرخیده، ابراهیم تمهید، میثم فرهومند از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"آخرین نفر" قرار است در جشنواره فیلم رضوی شرکت کند. فیلمبرداری این فیلم اواسط فروردین ماه سال جاری آغاز شد و بخش‌هایی از کار در ابوموسی جلوی دوربین رفته است.