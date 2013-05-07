فعالیت دو مرکز غیرمجاز پرورش سگهای قیمتی در ملارد متوقف شد

روح الله حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال فعالیت غیر مجاز دو مرکز پرورش و فروش سگهای قیمتی در منطقه ویلای جنوبی ملارد، این مراکز تعطیل شدند.

این مسئول عنوان کرد: این مراکز که علیرغم تذکرات مکرر مسئولین اداره دامپزشکی شهرستان مبنی بر جمع آوری فوری و انتقال سگها به مراکز قانونی، به فعالیت خود ادامه می دادند، سرانجام با گزارش موضوع به دادستانی، مورد بررسی و بازدید قرار گرفتند.

پرورش و فروش غیرمجاز 80 قلاده سگ قیمتی

وی ادامه داد: در این راستا به دنبال بازدید از این مراکز که به همراه عوامل انتظامی و مسئول بهداشت محیط اداره دامپزشکی شهرستان صورت گرفت، با حضور در این مراکز، ضمن بازدید از منطقه ویلای جنوبی، دستور تعطیلی این دو مرکز صادر شد.

دادستان ملارد گفت: در این مراکز بیش از 80 قلاده سگ قیمتی از نژادهای مختلف نگهداری می شد.

حسین زاده خواستار شد: ارگانهای دخیل در بهداشت شهرستان، سطح اقدامات و بازرسیهای خود را ارتقا داده و مراتب را به صورت مرتب به دادستانی گزارش دهند تا در صورت بروز تخلفات، بر اساس قوانین برخوردهای مقتضی صورت گیرد.

تعامل شهروندان با دستگاه قضایی افزایش یابد

این مسئول با اشاره به اینکه مجموعه قضایی شهرستان در زمینه بهداشت عمومی مردم حساسیت خاصی دارد، بیان کرد: متاسفانه این مراکز غیر مجاز در کمترین فاصله از محله های مسکونی فعالیت می کردند که این مسئله ریسک انتقال انواع بیماریها را افزایش داده بود.

وی افزود: انتظارما این است که شهروندان با افزایش تعامل خود با دستگاه قضایی، در صوتر مشاده هرگونه تخلف و در بدو تاسیس اینگونه مراکز، مراتب را به مراکز قانونی گزارش دهند تا از ادامه فعالیت این مراکز جلوگیری شده و با متخلفان برخورد شود.

حسین زاده متذکر شد: پس از تعطیلی دو مرکز مذکور، متخلفان و دست اندرکاران بازداشت شدند تا به پرونده های آنان مطابق قانون رسیدگی شود.