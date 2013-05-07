حجت‌الاسلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تخصص‌گرایی به جای قبیله‌گرایی افزود: شاید برخی از افراد از اینکه اقوامشان به آنها رای نداده‌اند ناراحت شوند اما این ناراحتی تمام می‌شود ولی این شهر ما است که بهم ریخته است پس از مردم می‌خواهم که حتما تلاش کنند و نیروهای متخصص را برای ایجاد تحول در شهر انتخاب کنند.



ابراهیمی‌پور اظهار کرد: اگر مردم خواهان تحول در درون شهرستان هستند آن هم در حیطه مباحث شورا در ابتدا وظایف شوراها را مطالعه و با آنها آشنایی پیدا کنند به ویژه کاندیداهای شوراها.



وی تصریح کرد: اعضای شوراهای اسلامی نمی‌توانند کارهای اجرایی انجام دهند اما به عنوان نمایندگان مردم می‌توانند همچون خود مردم مطالبه‌گر باشند.



امام جمعه آبادان با اشاره به اینکه طبق قانون شوراها انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و بودجه شهرداری از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر به شمار می‌رود یادآور شد: پس باید کسانی انتخاب شوند که مومن، متعهد، متخصص، دارای فکری سالم و پیرو ولایت فقیه باشند.



حجت الاسلام ابراهیمی‌پور گفت: مردم ببینند ایمان و تخصص کدام کاندیدا بیشتر است و بعد آن را انتخاب کنند.



وی افزود: اگر اعضای شورای اسلامی شهر آدمهای سالمی باشند و شهردار سالم نیز انتخاب کنند، به طور حتم درسطح شهر تحولی به وجود خواهد آمد.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 24 خردادماه در سراسر کشور برگزار می‌شود. ‌