وجود مشکلات مالی برای پروژه برقی کردن قطار تهران-مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرین وضعیت قطار برقی تهران - مشهد، اظهار داشت: قطار برقی تهران مشهد براساس یک قرارداد BOT میان دولت و بخش خصوصی بسته شده است که در این قرارداد سه هدف تامین سرمایه از طریق بخش خصوصی، واگذاری مدیریت خط و ناوگان به بخش خصوصی و خصوصی سازی مد نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با بیان اینکه پروژه تهران قطار برقی تهران - مشهد، قراردادی منحصر به فرد است که تمامی اهداف خصوصی سازی را محقق کرده است، گفت: تاکنون 4100 میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی که قرارگاه خاتم الانبیاء است ، انجام شده و طراحی مفهومی آن هم به پایان رسید، ضمن آنکه کار در شبکه بالاسری هم شروع شده است.

وی در خصوص زمان پایان این پروژه، بیان کرد: در حال حاضر مشکل ما در تامین منابع است، زیرا وقتی بخش خصوصی وارد یک پروژه می شود باید از منابع بانکی کمک بگیرد که تاکنون بانکها در این زمینه همکاری نداشتند اما پیش بینی ما یک برنامه 3 تا 5 ساله است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد مشکلات تامین منابع مالی پروژه های راه آهن، اظهار داشت: همیشه مشکلات مالی وجود دارد و نمی توان آن را به طور کامل حل کرد، ضمن آنکه منابع، تابع طرحهای توسعه است و هرگاه طرحهای توسعه بیشتر باشد مشکل منابع هم حل می شود.

صاحب محمدی با بیان اینکه از روند تامین منابع راضی نیستیم، تصریح کرد: ما بخشی هستیم که باید در تعامل با سایر بخشها منابع را تامین کنیم. از سوی دیگر، باید با اجرای اصل 44 قانون اساسی تمامی اقدامات و پروژه ها به دست بخش خصوصی انجام گیرد بنابراین باید از کانال خصوصی سازی منابع پروژه ها هم تامین شود.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 600 میلیون یورور پروژه تعریف شده است و امیدواریم که شرایط بانک ها برای اعطای تسهیلات بهبود پیدا کند ضمن آنکه فاینانس و استفاده از روش های جدید تجدید منابع می تواند مشکلات ما را در تامین منابع کمتر کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در خصوص دو خطه کردن خطوط، اظهار داشت: تاکنون مسیر ریلی بافق - بندرعباس به اتمام رسیده و دو خطه کردن قم به اراک را به زودی شروع می کنیم، همچنین در اهواز - خرمشهر بخشی از کار تمام شده و بخش دیگر در دستور کار است.

صاحب محمدی با بیان اینکه دو خطه کردن مسیر بافق - میبد به سمت اصفهان بطول 600 کیلومتر شروع شده است، بیان کرد: زیرسازی 50 کیولمتر از این مسیر انجام شده و برای باقی قسمتها مناقصه در حال انجام است.

وی در خصوص انتخاب رئیس قطار از سوی شرکت راه آهن برای شرکتهای مسافری بخش خصوصی، گفت: تعاملات بسیار خوبی بین شرکتهای بخش خصوصی و راه آهن وجود دارد و ما باید براساس مقررات کشور و مصلحت مردم به عنوان سیاستگزار تصمیم بگیریم، ضمن آنکه اگر سانحه ای اتفاق بیافتد شرکت راه آهن باید پاسخگو باشد، بنابراین شخصی که قطار را مدیریت می کند و واسطه برای اجرای مقررات و نظارت بر شرکتهای خدمات مسافری و ارتباط و تعامل با ترافیک است باید از سوی راه آهن انتخاب شود.

صاحب محمدی افزود: اگر رئیس قطار از سوی شرکت خصوصی انتخاب شود، مسئول کنترل ترافیک ما نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند، همچنین در موارد بحران فقط شرکت راه آهن باید پاسخگو باشد و در تمام شهرها ستاد مدیریت بحران باید با نماینده راه آهن ارتباط داشته باشد و نمی تواند با تمام شرکت های خصوصی ارتباط برقرار کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه گزارش رئیس قطار برای این ستاد مدیریت بحران لازم است، گفت: ناظری که از سوی بخش خصوصی انتخاب شود، مشکلات را به ما گزارش نمی کند، زیرا حقوق خود را از شرکت خصوصی می گیرد، البته این طرح برای ما هزینه زیادی داشت اما برای ایمنی مسافران آن را انجام دادیم.

وی تصریح کرد: شرکت رجاء در گذشته دولتی بود، بنابراین رئیس قطار هم از سوی دولت انتخاب می شد اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده است، باید رئیس قطار را دولت انتخاب کند.