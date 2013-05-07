گلستان تنها استان پرورش دهنده شترهای شیری است

عبدالغفار تخله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنی تنها استانی هستیم که با همکاری دامپزشکی و شرکت پگاه، شیر پاستوریزه شتر را عرضه کرده ایم.
وی اظهار داشت: شیر پاستوریزه شتر در سال گذشته عرضه شد و برای ایجاد واحدهای صنعتی نیز در استان مجوزهای لازم صادر شده است.
تخله گفت: تاکنون سه فقره مجوز برای تاسیس واحدهای صنعتی شتر در استان صادر شده است که برای یک واحد تسهیلات بانکی نیز در نظر گرفته شده است.
معاون امور دام جهاد کشاورزی گلستان گفت: اولین واحد صنعتی پرورش شتر نیز بزودی در شهرستان گمیشان در غرب استان احداث می شود.
وی یادآورشد: از متقاضیان پرورش شتر و توسعه طرحهای شتر داری در استان حمایت های لازم صورت می گیرد و برنامه هایی در این زمینه طراحی شده است.
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