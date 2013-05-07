ارتش انگلیس به 500 پهپاد مجهز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، وزارت دفاع انگلیس قصد دارد تا سال 2030 میلادی یک سوم از ناوگان هوایی نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا را به هواپیماهای بدون سرنشین مجهز کند.

توسعه ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین انگلیس در راستای طرح بلندپروازانه وزارت دفاع این کشور است که طبق آن تا سال 2030 هواپیماهای بدون سرنشین ارتش انگلیس یک سوم نیروی هوایی سلطنتی را تشکیل خواهد داد.

افشای این مطلب موجب نگرانی فعالانی شده که هواپیماهای بدون سرنشین را که در سطح وسیعی در افغانستان به کار گرفته شده است، خلاف اخلاق و قانون می دانند.

سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) از این هواپیماها برای هدف قراردادن جنگجویان طالبان و القاعده در آن سوی مرز افغانستان در پاکستان استفاده کرده است.

هم اکنون فقط یک پایگاه در انگلیس وجود دارد که هواپیماهای بدون سرنشین و هواپیماهای عادی با هم در یک حریم هوایی پرواز می کنند. وزارت دفاع انگلیس تاکنون از فرودگاه خصوصی ولز غربی در ابرپورت برای آزمایش هواپیماهای شناسایی جدید استفاده می کرد و در حال گفتگو با وزارت حمل و نقل و سازمان هواپیمایی غیرنظامی برای گشودن حریم هوایی بیشتری به روی هواپیماهای بدون سرنشین است.