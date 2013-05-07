10 پروژه محرومیت زدایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهارداشت: در سال جاری اجرای 10 پروژه محرومیت زدایی در مناطق روستایی استان پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد پنج طرح در عرصه ترویجی و آموزشی و پنج طرح در زمینه عملیاتی و اجرایی اجرا می شود.

زهرایی پرروش مرغ بومی با هدف تولید مرغ محلی، پرورش ماهی، پرورش قارچ خوارکی، صنایع تبدیلی، فراوری و.. را از جمله این طرح ها برشمرد و بیان کرد: درسال جاری فراوری محصول زرشک در دستور کار قرار دارد.

وی به برنامه های هفته جهاد سازندگی در استان اشاره کرد و ادامه داد: همایش رسم هجرت، رونمایی از سه کتاب با موضوع قنات و مرتع همایش اقتصاد مقاومتی و افتتاح 44 پروژه محرومیت زدایی از جمله ای برنامه ها است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پروژه های جهاد سازندگی کوچک و عام المنفعه است، افزود: این پروژه ها در راستای محرومیت زدایی و با هدف استفاده از اعتبارت دولتی برای خدمت رسانی به مردم و پتانسیل مردمی اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته اردوهای جهادی استان از نظر کیفیت و انطباق پروژه با هدف مورد نظر در سطح کشور موفق به رتبه نخست کشور شده است، افزود: همچنین این استان در 20 شاخص سازندگی در سطح کشور رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

زهرایی از اجرای 516 پروژه کوچک و زودبازده در سال 90 در این استان توسط بسیج سازندگی خبر داد و گفت: حدود 9 میلیارد تومان در اجرای این پروژه ها هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد گروه های جهادی اعزامی در سال 90 بالغ بر 138 گروه بوده است، عنوان کرد: گروه های جهادی در سال 90 گروه های محلات و در دسال گذشته گروه های جهادی اقشار متخصص بوده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی کوثر برای اجرای پروژه های محرومیت زدایی استان 100 میلیون تومان برای دریافت این طرح های دریافت شده است، گفت: از این محل 17 پروژه در استان اجرا و در دهه فجر سال گذشته بهره برداری شده است.