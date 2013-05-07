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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۱۷

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تصویب 5 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها برای بخش سلامت در سال 92 در کمیسیون تلفیق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری در نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر، معاونان و مدیران وزارت بهداشت، گفت: با پیگیریهای جدی من و دکتر پزشکیان که به عنوان نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسات کمیسیون تلفیق شرکت می کنیم، اختصاص 5000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 92 برای بخش سلامت کشور به تصویب این کمیسیون رسید.

وی افزود: امیدواریم این مصوبه تغییر نکند و در نهایت به تصویب صحن علنی مجلس برسد چرا که طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور باید 10 درصد از محل هدفمندی یارانه ها در بودجه سالانه به بخش سلامت اختصاص یابد.

شهریاری ادامه داد: علاوه بر این در بودجه سال 92 برای ملزومات پزشکی، خرید تجهیزات و ماندگاری پزشکان نیز بودجه خوبی پیش بینی شده است که در صورت تصویب نهایی مجلس، مشکلات بخش بهداشت و درمان را کاهش خواهد داد.

کد مطلب 2049325

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