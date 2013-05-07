به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار مدير كل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: مساله تعليم و تربيت در اسلام بسيار با اهميت و با عظمت است كه انسان متعجب ميشود كه چقدر دين مقدس اسلام اين همه به موضوع تعليم و تربيت توجه عميق دارد و همگان را به اين امر مهم ترغيب و تشويق می کند.
وی ادامه داد: تمام جهات تكامل و ترقّي جامعه به تعليم و تربيت بستگي دارد و اگر در جامعه كمبودي باشد علتش اين است كه به اين مسأله مهم توجه نداشتهايم.
این مرجع تقلید اضافه کرد: از طرفي ديگر كساني كه عهدهدار اين مسئوليت بزرگ هستند در پيشگاه خداوند متعال ارزش زيادي دارند و كارشان بسيار مقدس است، كاري بالاتر، بهتر و مقدّستر از معلمي و استادي نيست.
وی تصریح کرد: انسان به هر مقام بالايي كه برسد، همه مرهون لطف و زحمات معلم است، اگر انسان به جايي برسد و بتواند خدمت به جامعه بكند، همه به واسطه معلم است، اوست كه انسانها را به راه درست و صراط مستقيم و خداشناسي راهنمايي ميكند.
مرجع تقلید شیعیان جهان بیان کرد: ما همه خودمان را رهين لطف معلمان ميدانيم، معلماني هم كه از دنيا رفتهاند براي آنها طلب مغفرت ميكنيم و به ياد آنها هستيم و معلماني كه در قيد حيات هستند چه معلم ما بودهاند و چه فرزندان اين جامعه، همه و همه محترم و در پيشگاه خداوند متعال ماجورند.
وی گفت: معلمان ما بدانند كه كار آنها مورد نظر مبارك آقا امام زمان(عج) است و بايد طوري رفتار كرد كه آن وجود مبارك از همه ما راضي و خشنود باشند.
وی ادامه داد: اين فرزندان كشور و فرزندان آن حضرت هستند و اگر كارهاي شما با خلوص نيت باشد مورد نظر آن امام عزيز و مهربان ميباشد.
آیت الله صافی گلپایگانی بیان کرد: امام زمان(عج) از همه انتظارات زيادي دارند كه بايد بتوانيم آنها را برآورده كنيم.
وی گفت: مسأله مهم اين است كه تحصيلات بايد طوري باشد كه ديگران به ما در علوم احتياج داشته باشند نه اينکه محتاج آنان باشيم، جامعه اسلامي هميشه بايد سرآمد همه جوامع بوده و از نظر علمي در اوج كمال و در بالاترين قلههاي دانش باشد.
آیت الله صافی گلپایگانی:
همه باید خود را مدیون معلمان بدانیم/جامعه اسلامی باید در اوج کمال باشد
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید بیان کرد: تحصيلات بايد طوري باشد كه ديگران به ما در علوم احتياج داشته باشند نه اينکه محتاج آنان باشيم، جامعه اسلامي هميشه بايد سرآمد همه جوامع بوده و از نظر علمي در اوج كمال و در بالاترين قلههاي دانش باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار مدير كل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: مساله تعليم و تربيت در اسلام بسيار با اهميت و با عظمت است كه انسان متعجب ميشود كه چقدر دين مقدس اسلام اين همه به موضوع تعليم و تربيت توجه عميق دارد و همگان را به اين امر مهم ترغيب و تشويق می کند.
نظر شما