صعود تيم منتخب کوهنوردی خراسان رضوی به قله جوپار کرمان

به گزارش خبرگزاري مهر، سرپرست تيم منتخب كوهنوردي خراسان رضوي گفت: به منظور آمادگي و انجام صعودهای موفق تيم منتخب كوهنوردي استان، اردوي تداركاتي تيم در ارتفاعات جوپار کرمان برگزار می شود.

علی محمد كدخدايي اظهار كرد: اين تيم صبح چهارشنبه 18 ارديبهشت ماه به منظور برپايي اردوي چهار روزه در ارتفاعات جوپار كرمان عازم اين استان خواهد شد.

سرپرست تيم منتخب كوهنوردي خراسان رضوي افزود: به دليل دشواري و فني بودن صعود به قله جوپار، كارگروه هيماليانوردي استان تصميم به برگزاري اين اردو گرفت تا ضمن بررسي وضعيت ورزشكاران خود، تركيب اصلي تيم كوهنوردي استان را به منظور شركت در صعودهاي برون مرزي بدست آورد.

كدخدايي بیان کرد: در دو سال اخير بيش از 17 اردوي آمادگی برگزار كرده ايم كه حاصل آن گزينش 18 نفر از بهترين كوهنوردان استان از ميان نزديك به 84 كوهنورد مستعد خراسان رضوي بوده است.

برگزاري همايش پياده روي خانوادگي در شهر خرو نیشابور

رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور گفت: همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت بزرگداشت هفته زن روز جمعه 20 ارديبهشت ماه در شهر توريستي خرو برگزار مي شود.

محمدابراهيم اميني اظهار كرد: این همایش با توجه به علاقه عموم مردم شهرستان به پیاده روی و با هدف ترويج ورزش همگاني به مناسبت بزرگداشت هفته زن برنامه ريزي شده است.

رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور افزود: همايش پياده روي خانوادگي با حضور بيش از دو هزار نفر از ميدان مركزي شهر خرو آغاز می شود و در گلزار شهدای اين شهر پايان خواهد یافت.

اميني تصريح كرد: 4 گروه كوهنوردي از شهر نيشابور نيز در اين پياده روي 3 كيلومتري شركت خواهند كرد.

اولين دوره رقابت هاي فوتسال جام دهياري ها در خوشاب برگزار مي شود

سرپرست اداره ورزش و جوانان خوشاب از برگزاري اولين دوره رقابت هاي فوتسال قهرماني جام دهياري ها در اين شهرستان خبر داد.

مجيد معصومي اظهار كرد: اولين دوره رقابت هاي فوتسال قهرماني شهرستان خوشاب با عنوان جام دهياري ها از هفته آينده در سالن شهيد كاوه شهر سلطان آباد آغاز خواهد شد كه در پايان تيم قهرمان به عنوان نماينده شهرستان به رقابت هاي فوتسال استاني راه مي يابد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان خوشاب بيان كرد: ثبت نام اين دوره از رقابت ها تا 20 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت و در صورت به حد نصاب رسيدن تعداد تيم هاي شركت كننده، مسابقات از 22 ارديبهشت ماه آغاز می شود.