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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

قاسمی خبرداد:

همایش مسئولان کانون‌های فرهنگی مساجد سراسر کشور در یاسوج برگزار می‌شود

همایش مسئولان کانون‌های فرهنگی مساجد سراسر کشور در یاسوج برگزار می‌شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد کهگیلویه وبویراحمد گفت: گردهمایی مسئولان ستادی و استانی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور به مدت دو روز در یاسوج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا قاسمی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این همایش در روزهای 28 و 29 اردیبهشت و با هدف ابلاغ برنامه‌های سال جاری به مسئولان دبیرخانه های کانون های مساجد کشور برگزار خواهد شد.

وی ارائه پیشنهادات و برنامه‌های مسئولان و انعقاد تفاهم نامه بین استان‌ها و ستادعالی در خصوص برنامه های سال جاری را از اهداف این نشست عنوان کرد.

قاسمی افزود: این نشست با حضور حجت الاسلام ارباب سلیمانی، مشاور وزیر و دبیر ستادعالی کانون های مساجد کشور و معاونان برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان اظهار داشت: توجه بیشتر مسئولان استانی به کانون های مساجد و شناخت اجمالی مسئولان دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور نسبت به استان به منظور برقراری تعامل با کانونها از دیگر اهداف این همایش است.

قاسمی با اشاره به نقش این کانونها در غنی سازی اوقات فراغت نسل جوان و نوجوان تصریح کرد: مساجد همواره مامن خوبی برای جوانان بوده و با برگزاری کلاسهای مختلف فرهنگی و هنری در مساجد نسل جوان با مسجد و ارزشهای دینی پیوند بشتری خواهند یافت.

کد مطلب 2049347

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