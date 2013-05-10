علی خلیلی وصی و صاحب امتیاز مادی و معنوی آثار مرحوم محمود گلابدرهای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که کتاب "لحظههای انقلاب" این نویسنده در بیست و ششمین نمایشگاه کتاب مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است، گفت: در این دوره از نمایشگاه غرفهای با نام زندهیاد گلابدرهای در نظر گرفته شده است که تمامی آثار به جا مانده از وی به همراه تصاویر و مستندهای ساخته شده در این زمینه در معرض دید عموم قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برای اولینبار کتاب "لحظههای انقلاب" مرحوم گلابدرهای بدون سانسور منتشر و در اختیار علاقهمندان به تاریخ ایران قرار گرفته است، توضیح داد: این اثر نه تنها مورد توجه علاقهمندان به کتاب قرار گرفت، بلکه سینماگران نیز از این کتاب استقبال کردند به گونهای که علی وزیریان کارگردان سینما و تلویزیون طی تماس تلفنی از من خواست بر اساس این کتاب فیلمی بسازد که البته این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
خلیلی در پایان با اشاره به اینکه زندهیاد گلابدرهای تمایل بسیاری به ساخت فیلمی از این کتاب داشت، ادامه داد: در سال 87 دارابی معاون رسانه ملی طی سخنانی اعلام کرد که راه برای ساخت طرحهای جدید در تلویزیون وجود دارد. در همان زمان مرحوم گلابدرهای به دیدن دارابی رفته و پیشنهاد ساخت فیلم از این کتاب را داد. هرچند این پیشنهاد مورد استقبال صدا و سیما قرار گرفت اما هیچگاه فرصت ساخت این فیلم در صدا و سیما فراهم نشد.
از محمود گلابدرهای تاکنون 33 کتاب منتشر شده که نخستین آن با عنوان "سگ کورهپز" در سال 1349 به چاپ رسید. وی در سال 1350 رمان "پر کاه" را نوشت و "بادیه" را در سال 1356 به چاپ رساند؛ رمانی که عباس کیارستمی فیلمنامهای اقتباسی بر اساس آن نوشت. همچنین داریوش مهرجویی از رمان "دال" وی فیلمنامهای با نام "صحرای سرد" نوشته که موضوع آن در سوئد میگذرد و به زبانهای خارجی مختلفی نیز برگردانده شده است.
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