آغاز عملیات اجرایی طرح احداث كك سازی سواد كوه از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: ظرفیت تولید سالانه كارخانه كك سازی سواد كوه (مازندران)، 300 هزار تن است كه برای احداث آن، 82 میلیون یورو سرمایه گذاری می شود.

با راه اندازی طرح یاد شده، به صورت مستقیم 500 نفر در كارخانه و 3500 نفر دیگر در بخش توسعه معادن وارد اشتغال خواهند شد. همچنین این كارخانه سالانه 420 هزار تن زغال سنگ كنسانتره مصرف خواهد كرد.

براساس طرح جامع كك زغالسنگ كشور، میزان تولید فولاد كوره بلندی كشور به بیش از 8 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

میزان كك مورد نیازجهت تولید فولاد كوره بلندی، بالغ بر 4.5 میلیون تن و زغال سنگ كنسانتره برای تولید این مقدار كك، حدود 6 میلیون تن برآورد می شود. با عنایت به آمار یاد شده، تجهیز و توسعه معادن زغال سنگ و نیز احداث كارخانجات زغال شویی و كك سازی در اولویت برنامه های سازمان ایمیدرو قرار دارد. از جمله مناطق مورد نظر جهت توسعه معادن زغال سنگ، منطقه البرز مركزی است.



