انجام کارها باید رنگ اخلاص به خود بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین مظاهری در جمع مسئولین و اساتید دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بیان کرد :همانگونه که از اسم این مجموعه معلوم است کار شما یعنی تبلیغ دین و نظام اسلامی و این عمل در روایات بسیار ارزشمند شمرده شده است.

وی با اشاره به ارزش زیادی که در اسلام برای انسان قائل شده گفت: با توجه به آیات قرآن اسلام به شخصیت انسان ها بسیار بها می دهد تا جائی که ارزش یک فرد را با ارزش تمام دنیا یکی می داند و می فرماید اگر کسی در شرف مرگ باشد و کسی آن را نجات دهد مثل آن است که یک جهان را زنده کرده باشد در صورتیکه در دنیای غرب و شرق برای شخصیت انسانها مخصوصا خانم ها ارزش قائل نیست و این از افتخارات ما مسلمانان است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان اضافه کرد: امام محمد باقر (ع) فرموده اند اگر کسی شخصی را منحرف کند همانند آن است که جهانی را بکشد و اگر کسی را از انحراف نجات بدهد همانند کسی است که جهانی را زنده کرده باشد و از نظر من ارزش کار معلمان با توجه به نقش هدایتی که دارند مثل همان است که شخصی را از مرگ نجات دهند.

آیت الله مظاهری در ادامه با اشاره به روایات موجود، ارزش یک ساعت تدریس را از هر حج و عمره ای که مقبول واقع شود بالاتر دانست و تصریح کرد: قرآن کریم می فرماید اگر بتوانی یک فرد منحرف را به راه درست هدایت کنی همانند آن است که یک جهان را زنده کرده باشی و فضیلتش بالاتر از هر عبادتی است.

وی با برشمردن شروط کار معلمی و تدریس خاطر نشان کرد: شرط اول برای هر استاد داشتن اعتقاد به با ارزش بودن حرفه اش و باور این که کار تدریس و تبلیغ بالاتر از حج مقبول است می باشد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان شرط دوم موفقیت اساتید را آگاهی بر عبادی بودن کارشان دانست و گفت: کار معلمی یک کار عبادی است و کار عبادی قصد قربت می خواهد و بدون آن هر فعالیتی حتی معلمی بی ارزش می شود.

این مرجع تقلید اضافه کرد: تنها موعظه ای که مستقیم در قرآن آمده است داشتن اخلاص در کارهاست و من هم تقاضا دارم رنگ خلوص را اول به کارتان، بعد به دلتان و بعد به خودتان بزنید تا ارزش کارتان نزد خدا بالاتر برود.

گفتنی است در ابتدای این جلسه حجت الاسلام ارزانی با تشریح فعالیت های آموزشی دفتر تبلیغات اسلام یاصفهان رسمیت بخشی به کارهای آموزشی با توجه به مسائل اساسی و دغدغه های کشور را از برنامه های دفتر اصفهان عنوان کرد و انتخاب پنج مسئله مهم و مرتبط با فعالیت دفتر و تلاش در حل آنها را از اقدامات دفتر اصفهان در این راستا دانست.