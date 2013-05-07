85 درصد مدارس کشور تک نوبته هستند/ اجرای طرح رتبه بندی معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز پیش از ظهر سه شنبه در مراسم هفته معلم در آزادشهر افزود: جذب كليه نيروهاي نهضت سوادآموزي نیز از جمله خدمات صورت رفته در وزارت آموزش وپرورش برشمرد.

وی با اشاره به طرح تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش گفت: نگاه ما به آموزش و پرورش بايد از نگاه يك دستگاه سرنوشت ساز و سرمايه گذار تبيين شود و انتظار نداشته باشيم با اولين گامها كمال مطلوب حاصل گردد اما گامهاي برداشته شده با همكاري شما معلمان از آسيبهاي گذشته مصون مي ماند.

سحرخيز افزود: بايد با تأمين امنيت شغلي بسترهايي فرآهم كنيم تا معلم در بازسازي خودش بكوشد.



وي گفت:داشتن صلاحيت حرفه اي ابزاري ضروري در طول فرآيند آموزش است، معلمي كار با دل و از جنس سوختن و ساختن است چراكه الگوي ما شهيد مطهري است، اين عشق به تخصص نياز دارد.

اجرای طرح رتبه بندی معلمان

معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش توازن نيروي انساني به لحاظ جنسيت و صلاحيت تخصصي و دانش موردنياز را از ضروريات يك مدير توانمند بيان كرد و افزود:طرح رتبه بندي معلمان نقش مهمي در نشان دادن قدر و منزلت و جذب و نگهداشت آنان دارد كه با اجراي كامل اين طرح بخش زيادي از مشكلات معلمان مرتفع خواهد شد.

مديركل آموزش و پرورش استان گلستان نیز گفت: تأسيس ۱۰هزار مدرسه قرآني و اجراي مطلوب طرح نهضت ملي حفظ قرآن كريم يكي از برنامه هاي وزير محترم آموزش و پرورش بوده كه تاكنون در استان گلستان ۱۱۷هزار نفر در طرح ملي حفظ قرآن ثبت نام و پنج هزار نفر در آزمون عملي اين طرح شركت كردند كه رتبه اول كشور را كسب كرديم و مورد تشويق مقام عالي وزارت قرار گرفتيم.

عيسي پائين محلي افزود: در ارتقاء مدارس فني و حرفه اي، پرجهش ترين استان كشور بوديم كه اين افتخار با تلاش معلمان عزيز و تلاشگر بدون هيچ توقعي محقق شد.

حسين عجم مدير آموزش و پرورش آزادشهر نیز، طرح تحول بنيادين در آموزش و پرورش را يكي از طرحهاي مفيد و اثرگذار در پيشرفت روند آموزشي و توليد علم در مدارس اين شهرستان عنوان كرد و افزود: اجراي مطلوب اين طرح نياز به همكاري اولياء با مدرسه و تلاش معلمان دارد.

شهرستان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.