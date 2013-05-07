تایید غیرقانونی بودن بازداشتگاه کهریزک از سوی مدیر کل زندانهای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کامرانی پس از اتمام هفتمین جلسه دادگاه کهریزک در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: شهود امروز به دادگاه احضار شده و نکات خوبی را مطرح کردند. تدبیر قاضی برای دعوت بدون اطلاع طرفین از این شهود بسیار خوب بود.

وی افزود: مدیر کل سازمان زندان های استان تهران نیز به عنوان مطلع در جلسه امروز حاضر شد که درباره قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک مدعی شد این بازداشتگاه قانونی نبوده است. همچنین وی در خصوص اظهارنظر مرتضوی که اعلام کرده بود به دلیل پر بودن زندان اوین بازداشتی ها را به بازداشتگاه کهریزک منتقل کرده اند جواب ممتنع داد.

کامرانی خاطرنشان کرد: یکی از خبرگزاری ها در خصوص انتشار دفاعیات مرتضوی اقدامی غیر قانونی کرد که قاضی در این باره به مصاحبه حیدری فر در روزنامه ایران امروز به طرفین تذکر داد.

وی افزود: متهمان امروز از شهود سئوالاتی داشتند که شاهدان احضار شده جزو 47 نفری بودند که در بازداشتگاه کهریزک بازداشت شده بودند. با توجه به تعداد شهود و روند دادگاه در این خصوص شفاف سازی کامل صورت گرفته است.

کامرانی درباره احضار شهود روح الامینی نیز گفت: اگر دادگاه صلاح بداند آنها را احضار خواهد کرد.