کنفرانس ملی بنای ماندگار در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد هادی جاوید ظهر سه شنبه اظهار كرد: این کنفرانس، همزمان با برگزاری دومین جشنواره انتخاب بنای برتر و بر پایه رعایت اصول مقررات ملی ساختمان در مشهد به صورت یک روزه برگزار خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: با برگزاری این کنفرانس و ارائه یافته های علمی و پیشنهادات سازنده متخصصین و کارشناسان این مهم، گامی موثر در حل مشکلات و مسائل اجرایی مقررات ملی ساختمان برخواهیم داشت.

جاويد افزود: 350 مقاله از سراسر کشور به این دبیر خانه ارسال شده است که با بررسی بیش از 15 داور از اساتید و اعضای هيئت علمی دانشگاهای کشور، 120 مقاله جهت ارائه کنفرانس ملی بنای ماندگار پذیرفته شده است.

وي از برگزاری همزمان 5 عنوان کارگاه آموزش کنفرانس ملی بنای ماندگار به طور همزمان خبر داد و اظهار كرد: این کارگاه های آموزشی توسط دانشگاه صنعتی امیر کبیر، شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران (مپسا)، سازمان بهره وری انرژی ایرانی (سابا) و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان در هر یک از کارگاه های مذکور برای شرکت کنندگان، گواهینامه جداگانه صادر خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بيان كرد: کارگاه های آموزشی آشنایی با ممیزی انرژی، آشنایی با فناوری های نوین ساختمانی، خانه هوشمند و ساخت و ساز پایدار با محوریت معرفی آیین نامه LEED و مدلسازی اطلاعات ساختمانBIM و بررسی و تحلیل شاخص های بناهای پایدار با گواهینامه بین المللی Euro cret اروپا، 5 کارگاه آموزشی است که همزمان در این کنفرانس برگزار خواهد شد.

جاوید گفت: امید است با برگزاری این گونه جشنواره ها و کنفرانس ها بتوانیم کیفیت بخشی به ساخت و ساز شهری، تشویق و فرهنگ سازی برای دست اندرکاران امروز ساخت و ساز، توجه به اهمیت و نقش مطالعات پایه و زیر بنایی در ساخت و سازهای شهری را ارتقا دهيم.