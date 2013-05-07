  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

میرزائی:

اختصاص 450 میلیون تومان اعتبار به مناطق پرداخت کننده زکات در کرمان/احداث 2 باب حوزه علمیه

اختصاص 450 میلیون تومان اعتبار به مناطق پرداخت کننده زکات در کرمان/احداث 2 باب حوزه علمیه

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان کرمان از اختصاص 450 میلیون تومان اعتبار به مناطق پرداخت کننده زکات در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرزائی صبح سه شنبه در جلسه ستاد زکات استان کرمان که با حضور امام جمعه کرمان همراه بود، گفت: طی سال گذشته مبلغ 450 میلیون تومان به مناطق پرداخت کننده زکات در استان کرمان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: دو حوزه علمیه در شهرستان‌های کهنوج و عنبرآباد از محل اعتبارات دولتی و زکات احداث شده است.

این مسئول اظهار داشت: طی سال جاری شاهد افزایش پرداخت زکات در استان کرمان بودیم به گونه ای که میزان زکات جمع آوری شده در استان طی سال جاری سه میلیارد و 300 میلیون تومان است.

وی میزان زکات جمع آورری شده طی سال گذشته در کرمان را دو میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: چنانچه مردم با برکات و آثار مثبت پرداخت زکات آشنا شوند بیشتر به این فریضه الهی توجه خواهند کرد.

میرزائی ادامه داد: تلاش و مساعدت اصحاب رسانه در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده و با فرهنگسازی هایی که صورت گرفت شاهد افزایش میزان پرداخت زکات بودیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی( ره) استان کرمان با اشاره به تاکیدات اسلام در خصوص پرداخت زکات تصریح کرد: طی بررسی های صورت گرفته بم و ارزوئیه به ترتیب مقام های اول و دوم را در زمینه جمع آوری زکات به خود اختصاص دادند.

این مسئول میزان زکات جمع آوری شده در بم را یک میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بیشترین وجوهات زکات متعلق به اقلامی مانند خرما و گندم بوده است.
 

کد مطلب 2049417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها