معلمان در ايجاد بستر براي خلق حماسه سياسي نقش مهمي دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم ظهر سه شنبه در مراسم بيست و نهمين يادواره بزرگداشت مقام معلم كه در سالن اجتماعات استانداري برگزار شد اظهارداشت: حوزه نفوذ معلمان در جامعه فوق العاده گسترده است با توجه به اينكه در استان قزوين پيش از 200 هزار دانش آموز وجود دارد كه پيام معلمان را دريافت مي كنند و پيام رسانان صادقي نيز هستند بنابراين در خلق حماسه سياسي و برگزاري انتخاباتي پرشور با مشاركت حداكثري نقش معلمان بسيار برجسته است.



وي افزود: اگر حماسه سياسي محقق شود حماسه اقتصادي نيز به تبع آن اتفاق خواهد افتاد و اين دو امر مهم لازم و ملزوم يكديگر هستند.



عجم بیان کرد: امنيت ملي كشور در سايه حضور مردم در انتخابات برقرار مي شود حماسه يک كار خارق العاده اي است و كار مضاعف كمترين تصويري است كه برايش متصور است و امروز مطالبه رهبر معظم پرداختن به حوزه سياسي و خلق حماسه سياسي و پرداختن به حوزه اقتصادي و خلق حماسه اقتصادي است كه وظيفه همه ما را در جايگاهي كه داريم سنگين تر مي كند.



وي تصریح کرد: سهم و نقش پنج درصد استان ما در اقتصاد يک امتياز است كه بايد قدر آن را بدانيم با همه محدوديت هايي كه سال گذشته داشتيم درصد صادرات استان در سال 91 نسبت به سال 90 افزايش داشته است و واردات ما نيز عمدتاً به مواد ضروري و اوليه توليد محدود شده بود.



استاندار قزوین افزود: سرمايه گذاري جديد بالغ بر هفت ميليارد و 200 میلیون ريال با نگاه تقويت بخش اقتصاد و اقتصاد مقاومتي امر مهمي بود كه در استان در

سال گذشته شاهد آن بوديم.



وي افزود: گام هاي بلندي از چند سال اخير براي خلق حماسه اقتصادي برداشته شده است و يكي از مناسبت هاي خاصي كه معلمان مي توانند در اين زمينه داشته باشند كاربردي كردن حمايت از حوزه اقتصادي است.



عجم تصريح كرد: در حوزه اقتصادي يكي از كارهاي موثري كه مي توانيم انجام دهيم اين است كه برداشته هايمان تأكيد داشته باشيم و در اين خصوص وجود سرمايه اجتماعي مولفه مهمي است كه در هيچ جاي دنيا وجود ندارد.



وي یادآورشد: ترويج مصرف كالاهاي ايراني از رسالت هاي معلمان در جامعه است و با تاثيري كه دارند مي توانند اين امر مهم را نيز به خوبي انجام دهند.



استاندار قزوين قدرشناسي از معلمان را وظيفه همه دانست و افزود: يكي از نشانه هاي قدرشناسي مردم اين است كه ثمره عمرشان و فرزندانشان را در اختيار شمار براي تربيت قرار داده اند.



وي افزود: از طرفي نيز فرزندان امانت هايي در دست شما سروران هستند و از اين امانت ها بايستي خوب پاسداري كنيد.



استاندار قزوین اظهارداشت: علاوه بر آموزش، تهذيب و تربيت دانش آموزان نيز از موارد واجبي است كه به عنوان يک تكليف مهم بايستي مدنظر قرار گيرد زيرا به تعبير شهيد مطهري علم و ايمان به منزله دو بالي است كه انسان را به كمال مي رساند.



عجم تأكيد كرد: همانطوري كه توسعه فضاهاي آموزشي از وظايف ما مسئولان است ولي توسعه علم و دانش نيز هنر و رسالت معملان است.



وی در ادامه خلق و ابداع شيوه هاي جديد را نيز از ديگر رسالت هاي معلمان اعلام كرد و افزود: سرفصل هاي آموزشي و دروس آموزشي در جاي خود متمركز و تبيين مي شود ولي نقش معلمان در خلق ايده ها نكات جديد و متنوع، تاكتيک ها، انتقال مفاهيم جديد و هنر تبيين آنها به فرزندان اين كشور بسيار با اهميت است.



استاندار قزوین یادآورشد: امروزه كه همه دشمنان در فضاي مجاز عليه نيروهاي فكري جامعه بويژه جوانان و نوجوانان صورت گرفته است، دشمن شناسي و شناختن تاكتيک ها و اهداف دشمن و از طرفي مخاطب شناسي و شناخت نيازهاي مخاطبان از موارد مهمي است كه از رسالت هاي معلمان است.

در پایان این مراسم از معلمان نمونه استانی و كشوری قدردانی شد.