برگزاري مراسم گرامیداشت مرحوم نيكان قمي در مسجد مقدس جمكران

ابراهيم صدوقي در گفتگو با خبرنگار مهر‏‏، ضمن تسليت درگذشت مرحوم علي نيكان قمي‏، فرماندار سابق قم و معاون اجرايي مسجد مقدس جمكران اظهار داشت: مراسم ختم این مرحوم امروز سه شنبه از ساعت 18 تا 20 با حضور مسئولان استاني و زائران در مسجد مقدس جمكران برگزار مي‌شود.

وي بيان كرد: در اين مراسم حجت الاسلام نظر منفرد سخنراني كرده و عباس حيدرزاده، ذاكر اهل بيت مديحه سرايي مي‌كند.

مدير كل روابط عمومي مسجد مقدس جمكران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نزديك شدن به ايام نيمه شعبان عنوان كرد: ستاد جشن هاي نيمه شعبان از هفته آينده آغاز به كار كرده و داراي برنامه هاي ويژه اي خواهد بود.

صدوقي با بيان اينكه مسئوليت اجرايي اين ستاد توسط مرحوم نيكان قمي انجام مي شده، ابراز داشت:‌ فعلا برنامه هاي اين ستاد اعلام رسمي نشده و در اين زمينه تصميماتي گرفته خواهد شد.

وي برپايي سه جشن پياپي در روزهاي 14‏، 15 و 16 شعبان در مسجد مقدس جمكران را از برنامه هاي مهم اين ستاد عنوان كرد.