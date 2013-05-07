رئیس جمهور : دشمنان مخالف عزت و پيشرفت کشورهاي منطقه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي‌نژاد ظهر امروز سه شنبه در ديدار هيرو ابراهيم احمد، همسر جلال طالباني رييس جمهور عراق و عضو دفتر سياسي اتحاديه ميهني کردستان ضمن آرزوي شفاي عاجل براي جلال طالباني وضعيت سلامتي وي را جويا شد و اظهار داشت : روابط دو ملت ايران و عراق بر اساس دوستي و مودت عميق تاريخي استوار است و جلال طالباني در ايجاد همدلي بين دو کشور نقش برجسته اي داشته اند؛ ايشان پس از سقوط صدام آگاهانه و هوشمندانه و با برنامه ريزي صحيح، وحدت و همدلي را در عراق و در روابط اين کشور با کشورهاي منطقه ايجاد کردند و اميدوارم سلامتي خويش را بازيافته و به نقش آفريني خود در مسير پيشرفت و عزت مردم عراق همچنان ادامه دهد.



رييس جمهور با بيان اينکه دشمنان با عزت و پيشرفت کشورهاي منطقه مخالف بوده و بدنبال ايجاد ضعف، عقب افتادگي و فقر کشورها و ملت هاي منطقه هستند، خاطر نشان کرد: دشمنان با توطئه و دسيسه چيني خواستار از بين بردن روابط دوستانه کشورهاي منطقه مي باشند که بايد ملت ها با هوشياري و همراهي يکديگر ، نقشه هاي آنها را خنثي کنند.



وی افزود: کشورهاي منطقه بايد هوشيارانه در جهت گسترده تر شدن روابط عميق و برادرانه تلاش کنند.



در اين ديدار هيرو ابراهيم احمد، همسر رئيس جمهور عراق نيز گزارشي از وضعيت جسمي جلال طالباني ارائه کرد و روند درماني وي را مثبت و اميد بخش دانست.



وي همچنين روابط دو کشور را عميق و دوستانه توصيف کرد و گفت: دو کشور و دو ملت ايران و عراق از اشتراکات تاريخي و فرهنگي و روابط عميق و دوستانه اي برخوردار هستند.



هيرو ابراهيم احمد با اشاره به پيشرفت هاي چشمگير ايران در عرصه هاي مختلف علمي، خاطر نشان کرد: بيگانگان از پيشرفت علوم مختلف به خصوص علوم و تجهيزات پزشکي در ايران هراس دارند .



هيرو ابراهيم ضمن اشاره به سفر دکتر احمدي نژاد به کشور مصر افزود: بعد از سفر جنابعالي به مصر تعدادي از دوستان من در اين کشور مي گفتند که مردم اين کشور شما را مردي شجاع و انقلابي توصيف مي کنند.

