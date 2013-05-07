اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با حضور 131 شرکت دانش بنیان از بخش های خصوصی، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی برگزار شد.

در این نمایشگاه محققان و دانشمندان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی اقدام به عرضه 750 نوع تجهیزات آزمایشگاهی و 275 مواد آزمایشگاهی کردند همچنین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در حوزه های زیست فناوری، نانوفناوری، الکترونیک و مکانیک در این نمایشگاه عرضه شده است.

در کنار این شرکت های دانش بنیان، 15 غرفه برای ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است. خدمات این غرفه ها شامل مشاوره های حقوقی، بازاریابی، سرمایه گذاری و ارائه خدمات در زمینه ثبت اختراعات و اخذ استاندارد اروپا ارائه خواهد شد.

این نمایشگاه از صبح امروز آغاز به کار کرد و تا روز شنبه 21 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس شیوه‌نامه حمایتی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تصویب و منتشر شده‌ است، جزئیات چگونگی تخصیص یارانه خرید در نمایشگاه به شرح ذیل است:

مراکز علمی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: 50 درصد میزان خرید تا سقف سه تا پنج میلیارد ریال

دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 50 درصد میزان خرید تا سقف سه تا پنج میلیارد ریال

مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی: 50 درصد میزان خرید تا سقف سه تا پنج میلیارد ریال

دانشگاه‌های آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی و پیام نور: 20 درصد میزان خرید تا سقف 10 میلیارد ریال

مؤسسات آموزشی و پژوهشی غیرانتفاعی: 10 درصد میزان خرید تا سقف 200 میلیون ریال

آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و غیره: 10 درصد میزان خرید تا سقف 100 میلیون ریال