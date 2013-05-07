انتقاد شورا از حذف 50 درصد از منابع درآمد پایدار شهر تهران/ مصوبه کمیسیون تلفیق جای تاسف دارد

به گزارش خبرنگار مهر،رسول خادم در جلسه علنی امروز با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف 50 درصد از منابع درآمدهای پایدار شهر تهران از محل ارزش افزوده در سال 92 اظهار کرد: این مصوبه جای تاسف دارد بهتر است به جای پرداختن به این مسال با شورا تعامل شود چرا که این تصمیم غیرمنطقی است.

وی ادامه داد: 27 ردیف بودجه شهرداری تهران مرتبط با این 50 درصد حذفی است و باید اصلاح شود.

رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه حذف این درصد از درآمدهای پایدار برای شهر، تهران شهر را دچار آسیب می کند تاکید کرد: باید به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشیم نه اینکه با کاهش درآمدهای پایدار رقم بودجه آن را کاهش دهیم تا اثر منفی داشته باشد.

مهدی چمران نیز در این باره گفت: تمام تلاش ما بر این است که درآمد پایدار را افزایش دهیم نه اینکه آن را کاهش دهیم. بدون شک افزایش این نوع درآمدها مشکلات شهرسازی، تراکم اضافی، آلودگی هوا را از بین خواهد برد و این مصوبه تاثیر مستقیم منفی خواهد داشت.

وی گفت: بهتر است این مساله را به کمیسیون تلفیق اطلاع و پیشنهاد اصلاح آن را ارائه دهیم.

معصومه ابتکار دیگر عضو شورای شهر نیز با بیان اینکه باید اقدامی فراتر از تذکر نسبت به این مصوبه مجلس داشته باشیم خواستار ارائه تذکر به صورت کتبی با امضای تک تک شورای شهر شد.

وی ادامه داد: با این اقدام اظهار نگرانی از اینکه لطمه جدی به برنامه شهر تهران وارد می شود را اطلاع می دهیم.

ابتکار با بیان اینکه تصور می شود که تهران دارای شاخصه های توسعه یافتگی است تصریح کرد: وضعیت تهران بر شاخصه های سلامت محیط زیست و آلودگی هوا نامناسب است. با جمعیت 8 و نیم میلیون نفری شهر تهران می توان گفت که تهرانی ها به هیچ عنوان از شاخص مطلوب در زندگی برخوردار نیستند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه تصور نشود که تهران درآمد زیادی دارد گفت:این خلاف عدالت است که بخواهیم درآمدهای پایدار شهر تهران را کاهش دهیم و بدون شک با این کار آسیب جدی به کیفیت زندگی مردم وارد می شود.

مهدی چمران نیز در ادامه صحبت های اعضا گفت:‌مردم تهران عوارض خود را به زور پرداخت می کنند و خرج کردن آن در جای دیگر درست نیست. با این مساله فرمانداری نیز از پرداخت کمک شهر تهران به شهر کاکی و شنبه مخالفت کرده است.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد:‌ ما از نمایندگان مجلس به ویژه شهر تهران می خواهیم که مانع از تصویب این مصوبه شوند به ویژه نمایندگان شهر تهران در مجلس یادشان نرود که نمایندگان مردم تهرانند.