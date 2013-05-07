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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۳۳

سردار احمدی یگانه خبر داد:

يک و نيم تن مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

يک و نيم تن مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي هرمزگان از کشف بيش از 1.5 تن مواد مخدر حشيش و ترياک و دستگيري 13 نفر از سوداگران مرگ در 24 ساعت گذشته در اين استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا محمدي يگانه بیان داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاري يگان‌هاي انتظامي شهرستان‌هاي جاسک، حاجي‌آباد، بستک، بندرعباس و ميناب در 24 ساعت گذشته با فعاليت هاي شبانه روزي و گشت زني هاي محسوس و نامحسوس و کنترل شديد محورهاي فرعي و اصلي استان موفق شدند 13 دستگاه خودرو و 2 دستگاه موتورسيکلت حامل و فعال در قاچاق مواد مخدر را شناسايي و متوقف کنند.

وي با اشاره به اينکه ماموران خستگي ناپذير استان ضمن دستگيري 13 نفر از عوامل تهيه، توزيع و قاچاق مواد مخدر، يک تن و 595 کيلو حشيش و ترياک را کشف کردند افزود: متهمان نيز پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

فرمانده انتظامي هرمزگان خطاب به افراد فرصت طلب و قانون شکن گفت: سوداگران مرگ بايد بدانند با توجه به حضور و اشرافيت پليس در جاي جاي نقاط استان و افزايش ضريب هوشياري ماموران در شناسايي و کشف جرايم، همچون گذشته‏، هيچگاه مجرمان به ويژه قاچاقچيان و سوداگران مرگ در امان نخواهند بود، چرا که چشمان تيز بين پليس در هر لحظه ناظر بر اعمال آنان است.

 

 

کد مطلب 2049457

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